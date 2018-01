Пълна зала в Кошалин очакват в Хемик за мача с Марица

Марица (Пловдив) направи първата си тренировка в зала Видовисково-Спортова в полския град Кошалин, където в утрешната сряда вечер излиза срещу Хемик (Полице) за първото си гостуване в Група С от волейболната Шампионска лига.

Българските шампионки, в състав от 14 състезателки, пристигнаха в Кошалин и се настаниха в хотел Верде късно снощи след полети от София до Гданск с прехвърляне във Варшава и още около три часа с автобус до крайната си дестинация. Тази сутрин момичетата на Иван Петков проведоха занимание с физически упражнения в хотела и разучаваха съперника на видео.

Пълноценната им официална тренировка на терена, на който ще се проведе утрешният двубой, започна в 18:30 местно време, веднага след заниманието на волейболистките на Хемик.

Двубоят в зала Видовисково-Спортова на 24 януари е с начален час 19:00 б.в., като Жълто-сините се надяват в него да постигнат и първата си победа в групата, въпреки че поне на теория отборът на Хемик е фаворит в мача. Полските шампионки вече имат един успех като гости на сръбския Визура (Рума) с 3:0, след което отстъпиха пред руския Динамо Казань (Казан) с 0:3 в Кошалин.

През предните четири сезона Хемик е почти абсолютен доминант в женския волейбол на Полша. Тимът от Полице е неизменен шампион от 2014 година насам. През същия период три пъти е печелил националната купа и два пъти – Суперкупата на Полша. За четвърти пореден сезон Хемик играе в груповата фаза на Шампионската лига, като при първите си две участия успява да премине напред в надпреварата сред тринадесетте най-добри континента. През 2015 година дори завършва на четвърто място, след като посреща финалната четворка като домакин в Шчечин. С 13 победи и 36 точки от 14 изиграни мача, в момента Хемик се намира на второ място в полската лига, изоставайки на една точка от лидера ЛКС Комерскон (Лодз).

Макар и само с 12 състезателки с картотека за Шампионската лига, в селекцията на Хемик попадат няколко изключително силни волейболистки от световна класа. Освен двете полски националки, взели участие в последното Европейско първенство през есента на 2017 година – Малвина Смажек и Александра Кжос, в състава на Хемик блестят имената на три европейски шампионки от Евроволей 2017 с отбора на Сърбия – Стефана Велькович, Сладжана Миркович и Бянка Буша, както и на българската националка Страшимира Симеонова. В състава на треньора Якуб Глушак има още една чужденка – американката Александра Холстън, доскорошна съотборничка на Шайна Джоусеф в отбора на Флорида Гейтърс (Гейнсвил, САЩ).

За своите фенове полският клуб пуска безплатни автобуси от Полице до Шчечин. Двата града се намират на около 180 километра един от друг. Домакините се похвалиха, че при цени на билетите от 7 до 17 лева всички билети за мача днес вече са се разпродали окончателно, което означава, че около 3000 фена ще изпълнят трибуните за двубоя.

#Maritza players doing some stretching at the Verde Hotel in Koszalin before tomorrow's #volleyball Champions League game at Chemik Police#CLVolleyW @CEVolleyballCL @KPSChemikPolice pic.twitter.com/XhZjZp9weL