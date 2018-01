Тенис Нишикори загуби първия си мач след завръщането 24 януари 2018 | 07:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Бившият финалист на US Open реши да не участва на Откритото първенство на Австралия, тъй като не бе готов и това се видя в първия му двубой. Той не бе играл от миналия август, когато получи контузия в китката в Синсинати.



28-годишният Нишикори заяви, че му трябва още време, за да доближи до оптимално физическо състояние. "Очаквах да ми бъде трудно и това беше така. Още не съм уверен и не мога да удрям агресивно топката. Ще отнеме известно време. Направих грешки, които не трябваше да правя", сподели японецът.

STUNNED. Qualifier Dennis Novikov upsets Kei Nishikori 63 36 64 in front of a packed Newport Beach crowd. pic.twitter.com/sucLQ8yCqu — Oracle Challenger Series (@OracleChallngrs) 23 January 2018

