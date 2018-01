Тенис Кербер преодоля четвъртфиналите за 51 минути 24 януари 2018 | 03:39 - Обновена 0 0 0 0 0



Бившата номер 1 в света записа 14-а поредна победа от началото на сезона и с всеки изминал мач показва, че е преодоляла тежките моменти от миналия сезон и отново е в най-добрата си форма. Германката ще спори със Симона Халеп или Каролина Плишкова за място на финала.

.@AngeliqueKerber's last 14 matches: WWWWWWWWWWWWWW.#AusOpen pic.twitter.com/5sfKZAlJRe — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 January 2018

Кербер проби в първия гейм срещу поставената под номер 17 американка и след това бързо поведе с 4:0. Тя приключи първия сет за 22 минути, а доминацията й продължи и във втория. Кийс не можеше въобще да намери ритъма си. Единственият период, в който го направи, бе в началото на втората част, когато спечели два поредни гейма и намали до 3:2.



Мадисън завърши срещата с 25 непредизвикани грешки в разочароващ за нея мач. Това сложи край на отличното й представяне в Мелбърн. Финалистката от US Open не бе загубила сет до четвъртфиналите.

You shall not pass



Solid from Kerber #AusOpen pic.twitter.com/iZBETZQCfZ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 24 January 2018

