Де Фрай държи Лацио в шах, Интер дебне

От ситуацията може да се възползва Pedullà - De Vrij is expected to renew his contract with Lazio but his entourage continue to stall and play for time. Inter have been lurking ever since September and in the last few days have made an improved offer to the player, confident they can reach an agreement. pic.twitter.com/Cp9gK1UQnX — Serpents of Madonnina (@SerpentsOfInter) 23 януари 2018 г. Не е изключено и от Интер да убедят бранителя да подпише предварителен договор с тях и след края на сезона да пристигне в Милано без трансферна сума.



През този сезон холандецът има 20 мача и 3 гола в Серия "А". Защитникът на Лацио Стефан де Фрай още не е сложил подписа си под нов договор с Лацио. Наскоро се появиха информации, че холандският национал е склонил да удължи контракта си, който изтича в края на сезона. Неговите агенти обаче за пореден път са отложили финалните преговори с ръководството на "орлите".От ситуацията може да се възползва Интер . "Нерадзурите" не крият интереса си към 25-годишния защитник и се очаква да направят опит да го привлекат до края на трансферния прозорец. Лацио няма желание да се разделя с Де Фрай, но пред перспективата да го изпусне без пари през лятото, ще обмисли евентуална изгодна оферта.Не е изключено и от Интер да убедят бранителя да подпише предварителен договор с тях и след края на сезона да пристигне в Милано без трансферна сума.През този сезон холандецът има 20 мача и 3 гола в Серия "А".

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

