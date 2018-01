Ф1 болидът на Клоп спря в трафика

Carlos Carvalhal showed everyone how to beat Liverpool last night pic.twitter.com/ItfkiuuvBC

Последният тим във Висшата лига Суонзи спря серията без загуба на Ливърпул от 18 срещи, побеждавайки с 1:0. Победният гол реализира Алфи Моусън , а след срещата новият мениджър на тима Карлос Карвахал разкри любопитния си начин, по който е мотивирал своите възпитаници."Направих аналогия за тази среща с момчетата. Казах им, че Ливърпул е наистина топ отбор и са силни, но са като болид от Формула 1. Ако поставиш такава кола в час пика на лондонския трафик, тя няма да се движи толкова бързо. Точно това трябваше да направим срещу Ливърпул – да играем по начина, който те не харесват", обясни португалецът пред Sky Sports.

"Те имат навика, когато изгубят топката да започнат да пресират. Обърнахме внимание на тези детайли и се стараехме да играем много отборно с много пасове и малко докосвания. Имахме късмет да вкараме гол. Това не бе точно начина, по който искаме да стоим на терена, но предвид обстоятелствата сме доволни, защото се нуждаехме от тази победа. Преди срещата се опитах максимално да мотивирам момчетата и да им вдъхна увереност", допълни Карвахал, който замени Пол Клемънт на "Либърти Стейдиъм" в края на декември. Откакто той пое отбора, "лебедите" допуснаха само една загуба. Победата им ги изравни по точки с 19-ия Уест Бромич.

Six games.

Three wins.

Two draws.

One loss.



A steady start to life at Swansea for Carlos Carvalhal. #Swans pic.twitter.com/bDUc1563HN