Формула 1 с безплатно излъчване по интернет

Формула 1 е силно фокусирана върху развитието на дигиталните услуги, заяви Шон Братчес от ръководството на Либърти Медиа. Като цяло плановете са за усъвършенстване на излъчването по интернет, за сметка на безплатното излъчване по ТВ. Феновете по света забелязаха, че тази година намаляват каналите, които ще излъчват Ф1 шампионата със свободен достъп. Докато в България това е факт в последните години, в други държави все още имаше ТВ станции, които предаваха състезанията безплатно. Миналата седмица италианската РАИ също отпадна от този списък.

Братчес поясни, че новите собственици планират обновена интернет платформа, но не се ангажира с конкретни срокове. "Сегашната в момента само ни струва разходи, а феновете не получават нищо ексклузивно" отбеляза той. "Ще представим оферта за директен достъп на феновете както до живо излъчване, така и до архивни материали. Ще има възможност зрителите да получават достъп до данните директно от болидите."

