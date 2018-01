Пистата "Силвърстоун" с нов асфалт

Пистата "Силвърстоун" ще има нов асфалт навреме за Гран При на Великобритания, което може да се окаже предпоследното в историята. Миналата година собствениците задействаха кауза за прекратяване и така след 2019 договорът с Ф1 няма да бъде продължен. Те все пак се надяват, че ще могат да се споразумеят с Либърти Медиа за нов контракт, който да бъде с по-приемливи финансови условия.

Междувременно работата продължава по план, като тази седмица започна преасфалтирането на трасето. В официалния туитър акаунт публикуваха снимки и текст: "Днес е много вълнуващ ден, защото започнахме преасфалтирането на нашата национална писта и ще продължим по международната през следващите 2 седмици".

It's a very exciting day today as our track resurfacing has started on our National circuit, and will continue around to the International circuit over the next few weeks. pic.twitter.com/78OzWC1AK8