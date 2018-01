Шефът на "Монца" призна, че Гран При на Италия е под въпрос

Шефът на пистата "Монца" Анджело Дамиани призна, че бъдещето на Гран При на Италия е под въпрос. След период на несигурност, надпреварата все пак присъства в календара за 2018. Над състезанието, обаче, са надвиснали финансови проблеми. "Ако условията не се променят, не можем да гарантираме бъдещето на състезанието" заяви Дамиани пред Гадзета дело Спорт.

"За стогодишнината през 2022 е пределно наложително пистата да бъде реновирана и адаптирана" отсече шефът на "Монца". Според него един от основните проблеми е така нареченият "Закон за стабилност" в Италия, който налага допълнителни данъци. "Не струваме на държавата дори едно евро и не искаме нищо от тях, освен да не ни създават спънки".

#F1 News: Monza boss admits Italy GP future in doubt: Jan.22 (GMM) Monza boss Angelo Sticchi Damiani has admitted the future of the Italian grand prix is not secure for the future. https://t.co/A4K0UhC8Jy © F1reports pic.twitter.com/GAjSpLNXcA