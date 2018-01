Форд: Никога не казвай "никога" на Формула 1

Да се състезаваш във Формула 1 в момента е много скъпо, но въпреки това си заслужава да следиш възможностите за развитие, казва Марк Ръшбрук, шефът на моторните спортове във Форд. Той признава, че хибридната ера във Ф1 е привлякла вниманието му, и че компанията смята да проучи дали цената на евентуално участие може да падне значително.

"Хибридната сила ще бъде от значение за Форд доста дълго" отбеляза Ръшбрук. "Така че никога не казвай никога на Формула 1". Той добави, че одобрява въвеждането на бюджетни тавани в Гран При, но въпреки това предвижда скрити разходи. "Намаляването на цените във Ф1 е относително, защото дори да сложиш лимит в една област, производителите ще започнат да харчат повече в друга."

