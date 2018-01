Тенис Кербер се справи с неочаквани проблеми 22 януари 2018 | 06:35 - Обновена 0 0 0 0 1



За място на полуфиналите Кербер ще спори с американката Мадисън Кийс. Финалистката от US Open нямаше проблеми срещу поставената под номер 8 Гаролин Гарсия и я победи с 6:3, 6:2.



Анжелик няма загуба от началото на годината, като днес тя записа 13-та поредна победа. Днес тя загуби първи сет от началото на Australian Open.



Peak. Angie.#AusOpen pic.twitter.com/FYq7miBh6O — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 January 2018

Срещу Сие шампионката от 2016 г. проби още в първия гейм, но имаше проблеми в първия сет срещу нетрадиционната игра на съперничката си, която направи 20 печеливши удара само в първата част. 30-годишната Кербер опитваше всичко, но трябваше да тича единия до другия край на корта, а топката винаги се връщаше.



Тенисистката от Тайван, която отстрани Гарбине Мугуруса и Агниешка Радванска, бе на път да стигне четвъртфиналите на турнир от Големия шлем за първи път в кариерата си. Кербер обаче напрегна всички сили и успя да измъкне втория сет, която пречупи Сие. Тя спечели третата част за 32 минути и е сред най-добрите осем на турнир от Шлема за първи път от 2016 г.

