Снукър Добре дошъл в семейството на шампионите от "Тройната корона"! 22 януари 2018 | 00:32 - Обновена 0 0 0 0 2

Mark Allen lifts his 2018 Dafabet Masters trophy high!



Congratulations @Pistol147 #DafabetMasters pic.twitter.com/TREiYbk8lz — World Snooker (@WorldSnooker1) January 21, 2018

Пистолета "отстреля" Кайрън Уилсън с 10:7 в драматичен финал на "Мастърс" пред изключително шумни 2000 души в "Александра палас" в Лондон. Това е първа титла от "Тройната корона" за Алън, който иначе има осем ранкинг трофея, като се поздрави с тлъст чек от 200 хиляди паунда. Уилсън се разплака след двубоя, но вероятно ще има други шансове да атакува най-престижните титли в спорта, при положение че е първият в историята финалист в събитие от "Тройната корона", роден през 90-те години на миналия век.

He's done it!



Mark Allen has won his first Masters title, beating Kyren Wilson 10-7 https://t.co/aVJADtScwp #bbcsnooker pic.twitter.com/wv0eoDWJiZ — BBC Sport (@BBCSport) January 21, 2018

Финалът не бе демонстрация на безупречен снукър и си личеше, че и двамата изпитват неочаквани трудности и нерви от голямото събитие. По-опитният все пак надделя, защото по-успешно прикри емоциите си, а след края на мача успокои съперника, знаейки какво е да загубиш дуел за грандиозна титла - поражението от Джъд Тръмп през 2011-а на финала на Шампионата на Обединеното кралство.

An emotional Mark Allen celebrates his Masters win. #bbcsnooker pic.twitter.com/Un4AKAOMTe — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 21, 2018

Също така Пистолета нямаше как по-достойно да докаже, че заслужава да влезе в семейството на шампионите от "Тройната корона", елиминирайки по пътя си към триумфа Рони О'Съливан и Джон Хигинс.

LOOK AT THE EMOTION | Wilson offers the handshake and @Pistol147 can barely contain his emotions #DafabetMasters pic.twitter.com/UvJYmnSsm4 — World Snooker (@WorldSnooker1) January 21, 2018

Алекс Хигинс е широко смятан за един от най-великите и най-влиятелни играчи в джентълменския спорт изобщо, като е гордостта на Северна Ирландия в снукъра и има две титли от "Мастърс" - през 1978 и 1981 година. Денис Тейлър го наследи в пантеона през 1987-ма, а сега към тях се присъедини трети представител на Северна Ирландия в лицето на Марк Алън.



26-годишният Уилсън изоставаше с 0-39 в първия фрейм, но го "открадна" със серия от 65 точки. Алън направи брейк от 62, но впоследствие опонентът му имаше възможност да разчисти и отново да осъществи обрат, само че пропусна розовата за среден джоб. При оставаща една червена, Пистолета се върна на масата и направи 1:1.

Only @pistol147 could give us a celebration like that!



Congratulations on winning your first Masters title! #dafabetmasters pic.twitter.com/FxZzXwuaju — World Snooker (@WorldSnooker1) January 21, 2018

Третият фрейм отиде на сметката на Уилсън след чудесно разчистване на стойност 52, а следващата партия се оказа биткаджийска, стратегическа и доста продължителна - 47 минути, като отново Уилсън можеше да я спечели, но пропусна последната розова в боулк зоната. Алън спечели последвалата сейфти битка по черната и я заби в горен джоб за 2:2.



Фрейм номер 5 също отиде на сметката на северноирландеца, но след това Уилсън най-накрая поразчупи изненадващо бавното темпо на игра с две серии от 86 и 89 за 4:3. Сценарият с обратите обаче продължи и в последната партия от следобедната сесия, като Уилсън поведе с брейк от 52, но Алън му постави сложен снукър по последната червена и се възползва от последвалия си шанс да разчисти и да изравни - 4:4.

And he's done it! Our very own Mark Allen has won the 2018 Masters final! Congratulations @pistol147 what a performance! #GAWA pic.twitter.com/AoSgHHIXBO — Northern Ireland (@NorthernIreland) January 21, 2018

Първият фрейм от вечерната сесия се оказа почти толкова дълъг (40 минути), колкото и четвъртия, като топките не бяха великодушни към двама от иначе най-атакуващите играчи и държаха да се подреждат неловко. Алън бе награден само с 40 точки за най-дългата си визита, а при оставащи всички цветове, без жълтата, двамата подхванаха поредния тактически дуел при 50-40. Първи трепна Воина и след негова груба грешка Алън успя да разчисти, за да поведе едва за втори път във финала.



Двамата поразхождаха малко кюбола (по три удара) между единствените две истински отделени червени от групата, преди за секунда да се разберат за рестартиране на фрейма. Уилсън спечели преиграването с топ брейк от 84, който бе вдъхновен от няколко пропуснати добри шанса от страна на Алън. Той затвърди мнението, че се чувства по-неуверен в брейк-билдинга си от двамата до момента, а и резултатът го потвърждаваше - при равенство 5:5 Уилсън бе отбелязал 100 повече точки.



Пистолета най-накрая успя да направи по-солиден брейк - 73 - който бе неговият най-солиден за вечерта към момента, само че "докосваща топка" го прекрати. Северноирландецът се ядоса, а Уилсън се върна на масата, но не можа да направи още един обрат и все пак Алън поведе с 6:5.

Mark Allen leads at the interval. Both men are playing some excellent snooker. Tune in to watch live here: https://t.co/XwnJeP1XIE #BBCSnooker pic.twitter.com/IcNH7TFF4A — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 21, 2018

31-годишният световен номер 8 превключи на по-висока предавка и направи първия сенчъри брейк във финала - 119 точки, с което и наруши тенденцията да се стига до равенство, веднага щом някой поведе в резултата - 7:5. Визита от 50 точки беше достатъчна за Алън, за да поведе с 8:5 и може би за първи път в мача истински да заизглежда като фаворит за титлата.



Уилсън трябваше да направи нещо, за да спре устрема на Алън, който така или иначе бе дръпнал прекалено много на фона на показаното от двамата. Брейк от 73 все пак намали изоставането на 8:6. Грешна червена по левия среден джоб коства на Пистолета ранен край на серия от 49 точки, а Уилсън се върна на масата и успя да намали драстично изоставането си. Той обаче пропусна да "целуне" с кюбола последната червена, която бе долепена до борда, като трябваше да се задоволи само с 47 в актива си от тази визита. Алън я пропусна с дълъг удар, разклащайки я между челюстите, което даде шанс на Воина да проведе сложно, но успешно разчистване до розова и да вземе ключовия гейм - 8:7 вместо 9:6.

Mark Allen is just one frame away from winning the Masters!



Live @BBCTwo https://t.co/XwnJeP1XIE pic.twitter.com/S2IRFKNiVr — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 21, 2018

След това двамата отново бързо решиха да рестартират фрейм номер 16, и то още докато бяха направили само по един удар. Публиката аплодира решението, защото предпочиташе да гледа драма, отколкото мъка по неловко разположени червени. Уилсън пропусна третата си червена, след като не бе комбинирал предишните две с цвят, което вдъхнови брейк от 69 точки на Алън, за да може той да поведе с 9:7.

.@Pistol147 closing in... #DafabetMasters pic.twitter.com/bKQqvS9BgC — World Snooker (@WorldSnooker1) January 21, 2018

Два големи пропуска на Воина по дълги червени в следващия фрейм се оказаха фатални за него, защото Пистолета направи поредица от 72 и можеше да си позволи да празнува първата си титла от "Тройната корона"! 31 години по-късно Северна Ирландия има шампион в снукър турнирите от "Тройната корона"! Марк Алън - последният победител в професионалните турнири от сериите РТС в България - вече няма да бъде известен като "най-добрият майстор на щеката без титла от "Големия шлем" на джентълменския спорт".Пистолета "отстреля" Кайрън Уилсън с 10:7 в драматичен финал на "Мастърс" пред изключително шумни 2000 души в "Александра палас" в Лондон. Това е първа титла от "Тройната корона" за Алън, който иначе има осем ранкинг трофея, като се поздрави с тлъст чек от 200 хиляди паунда. Уилсън се разплака след двубоя, но вероятно ще има други шансове да атакува най-престижните титли в спорта, при положение че е първият в историята финалист в събитие от "Тройната корона", роден през 90-те години на миналия век.Финалът не бе демонстрация на безупречен снукър и си личеше, че и двамата изпитват неочаквани трудности и нерви от голямото събитие. По-опитният все пак надделя, защото по-успешно прикри емоциите си, а след края на мача успокои съперника, знаейки какво е да загубиш дуел за грандиозна титла - поражението от Джъд Тръмп през 2011-а на финала на Шампионата на Обединеното кралство.Също така Пистолета нямаше как по-достойно да докаже, че заслужава да влезе в семейството на шампионите от "Тройната корона", елиминирайки по пътя си към триумфа Рони О'Съливан и Джон Хигинс.Алекс Хигинс е широко смятан за един от най-великите и най-влиятелни играчи в джентълменския спорт изобщо, като е гордостта на Северна Ирландия в снукъра и има две титли от "Мастърс" - през 1978 и 1981 година. Денис Тейлър го наследи в пантеона през 1987-ма, а сега към тях се присъедини трети представител на Северна Ирландия в лицето на Марк Алън.26-годишният Уилсън изоставаше с 0-39 в първия фрейм, но го "открадна" със серия от 65 точки. Алън направи брейк от 62, но впоследствие опонентът му имаше възможност да разчисти и отново да осъществи обрат, само че пропусна розовата за среден джоб. При оставаща една червена, Пистолета се върна на масата и направи 1:1.Третият фрейм отиде на сметката на Уилсън след чудесно разчистване на стойност 52, а следващата партия се оказа биткаджийска, стратегическа и доста продължителна - 47 минути, като отново Уилсън можеше да я спечели, но пропусна последната розова в боулк зоната. Алън спечели последвалата сейфти битка по черната и я заби в горен джоб за 2:2.Фрейм номер 5 също отиде на сметката на северноирландеца, но след това Уилсън най-накрая поразчупи изненадващо бавното темпо на игра с две серии от 86 и 89 за 4:3. Сценарият с обратите обаче продължи и в последната партия от следобедната сесия, като Уилсън поведе с брейк от 52, но Алън му постави сложен снукър по последната червена и се възползва от последвалия си шанс да разчисти и да изравни - 4:4.Първият фрейм от вечерната сесия се оказа почти толкова дълъг (40 минути), колкото и четвъртия, като топките не бяха великодушни към двама от иначе най-атакуващите играчи и държаха да се подреждат неловко. Алън бе награден само с 40 точки за най-дългата си визита, а при оставащи всички цветове, без жълтата, двамата подхванаха поредния тактически дуел при 50-40. Първи трепна Воина и след негова груба грешка Алън успя да разчисти, за да поведе едва за втори път във финала.Двамата поразхождаха малко кюбола (по три удара) между единствените две истински отделени червени от групата, преди за секунда да се разберат за рестартиране на фрейма. Уилсън спечели преиграването с топ брейк от 84, който бе вдъхновен от няколко пропуснати добри шанса от страна на Алън. Той затвърди мнението, че се чувства по-неуверен в брейк-билдинга си от двамата до момента, а и резултатът го потвърждаваше - при равенство 5:5 Уилсън бе отбелязал 100 повече точки.Пистолета най-накрая успя да направи по-солиден брейк - 73 - който бе неговият най-солиден за вечерта към момента, само че "докосваща топка" го прекрати. Северноирландецът се ядоса, а Уилсън се върна на масата, но не можа да направи още един обрат и все пак Алън поведе с 6:5.31-годишният световен номер 8 превключи на по-висока предавка и направи първия сенчъри брейк във финала - 119 точки, с което и наруши тенденцията да се стига до равенство, веднага щом някой поведе в резултата - 7:5. Визита от 50 точки беше достатъчна за Алън, за да поведе с 8:5 и може би за първи път в мача истински да заизглежда като фаворит за титлата.Уилсън трябваше да направи нещо, за да спре устрема на Алън, който така или иначе бе дръпнал прекалено много на фона на показаното от двамата. Брейк от 73 все пак намали изоставането на 8:6. Грешна червена по левия среден джоб коства на Пистолета ранен край на серия от 49 точки, а Уилсън се върна на масата и успя да намали драстично изоставането си. Той обаче пропусна да "целуне" с кюбола последната червена, която бе долепена до борда, като трябваше да се задоволи само с 47 в актива си от тази визита. Алън я пропусна с дълъг удар, разклащайки я между челюстите, което даде шанс на Воина да проведе сложно, но успешно разчистване до розова и да вземе ключовия гейм - 8:7 вместо 9:6.След това двамата отново бързо решиха да рестартират фрейм номер 16, и то още докато бяха направили само по един удар. Публиката аплодира решението, защото предпочиташе да гледа драма, отколкото мъка по неловко разположени червени. Уилсън пропусна третата си червена, след като не бе комбинирал предишните две с цвят, което вдъхнови брейк от 69 точки на Алън, за да може той да поведе с 9:7.Два големи пропуска на Воина по дълги червени в следващия фрейм се оказаха фатални за него, защото Пистолета направи поредица от 72 и можеше да си позволи да празнува първата си титла от "Тройната корона"!

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1777 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1