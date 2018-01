Зимни спортове Норвегия спечели световната титла по ски полети 21 януари 2018 | 19:55 0 0 0 0 0

Норвежците, за които скачаха Роберт Йохансон, Андреас Стернен, Йохан Андре Форфанг и Даниел Андре Танде, завършиха с общо 1662,2 точки.

Still speechless and speechless again! This Team! @Norskijump

: @wclhmr @NTBscanpix #skijumping #skiflying #TeamNorway #skiflugwm #Oberstdorf pic.twitter.com/5RnuyhT1xD — Skijumpersnorway (@Norskskijumpers) January 21, 2018

На второ място завърши тимът на Словения (Йерней Дамян, Анже Семенич, Домен Превц и Петер Превц), който събра 1615,8 точки, докато на трето място с 1592,1 точки остана тимът на Полша (Пьотр Зила, Щефан Хула, Давид Кубацки и Камил Щох). За поляците това бе първи медал от отборно състезание в ски полетите, а за словенците втори след бронза от шампионата във Викерзунд през 2012 година.

Ski-Flying World Championships

Oberstdorf (GER) Men's Team HS235

#skijumping #Oberstdorf #worldchampionships #skiflying pic.twitter.com/wA6z0Pk41I — Crazy Diamond () (@kMaclash) January 21, 2018

Състезанието в Оберстдорф бе крайно разочароващо за домакините от Германия, които завършиха на четвърта позиция, както и за трикратните световни шампиони от Австрия, които останаха на пета позиция.

