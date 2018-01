Световен футбол Керала пак загуби от ФК Гоа, Бербатов отново не игра 21 януари 2018 | 18:24 - Обновена 0 0 0 1 2



Керала Бластърс допусна втора поредна загуба в Индийската суперлига, след като отстъпи у дома с 1:2 на ФА Гоа. Димитър Бербатов не бе групата на своя отбор за трети пореден път, но се очаква да се завърне в игра за следващия кръг. Гостите поведоха чрез Феран Короминас (7'), но Керала изравни до почивката с гол на Ч. К. Винийт. Еду Бедия (77') донесе победата на ФК Гоа, който през декември разгроми днешния си съперник с 5:2.

Гостите поведоха още в седмата минута с гол на Феран Короминас. Брендън Фернандес намери със страхотен пас Мандар Рао Десаи, който върна към испанеца около точката за изпълнение за дузпа. Короминас замахна за изстрел, но изчака, което залъга Рачубка. След това испанецът стреля в ъгъла - 0:1. Това бе четвърти гол за Коро в два мача срещу Керала. He picked his spot didn't he! 10 matches, 10 goals for Coro!#LetsFootball #KERGOA pic.twitter.com/MBEXnOFjkD — Indian Super League (@IndSuperLeague) January 21, 2018 В 29-ата минута Ч.К. Винийт изравни. Сиам Хангал изведе зад отбраната на съперника голмайстора, който стреля отблизо в десния ъгъл. Десетина минути преди почивката Керала можеше да стигне до пълен обрат, но шут на Хангал срещна напречната греда. .@ckvineeth kept his calm to finish this goal!#LetsFootball #KERGOA pic.twitter.com/yq7yq2AYFK — Indian Super League (@IndSuperLeague) January 21, 2018 През второто полувреме Керала наложи натиск и потърси обрата, но вместо това домакините допуснаха втори гол в 77-ата минута. Еду Бедия засече на близката греда с глава центриране от корнер на Фернандес - 1:2. Excellent ball in by @BrandonFern10, and beautifully taken by Bedia! #LetsFootball #KERGOA https://t.co/y89Kq8dsnQ pic.twitter.com/WlACefTYxC — Indian Super League (@IndSuperLeague) January 21, 2018 ФК Гоа заема четвърто място във временното класиране с 19 точки. Тимът обаче е мач по-малко от отборите над него и с два по-малко от днешния си съперник. Керала е на седма позиция с 14 пункта.

