Тотнъм може би изостана в битката за четвъртото място

9 - Harry Kane has scored nine goals in his last five starts in the Premier League, with all nine coming from inside the box. Poacher. pic.twitter.com/zDZFiJ23Zu — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2018

At 17 years & 199 days, Michael Obafemi becomes @SouthamptonFC’s 2nd youngest player to appear in the @premierleague, after Luke Shaw pic.twitter.com/tqKvB1M5Sv — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 21, 2018

Тотнъм направи грешна стъпка в битката за топ 4, след като направи 1:1 със Саутхамптън на " Сейнт Мери ". "Светците" взеха заслужен аванс след автогол на Дейвисън Санчес (15'), но само три минути след това Хари Кейн (18') изравни. До края двата отбора пропуснаха по няколко добри положения.Голямата новина за "шпорите" бе отсъствието на Юго Лорис и Кристиан Ериксен, които са болни. Вместо тях започнаха Мишел Ворм Маноло Габиадини стартираах за "светците". Шейн Лонг бе извън групата, докато Стивън Дейвис остана на скамейката за началото."Светците" започнаха добре този двубой и поведоха в резултата след 1/4 час. Тадич намери Бертранд по левия фланг, бранителят центрира остро по земя, а Санчес се опита да пресече на близката греда, но прати топката в собствената си врата, без да остави шанс на Ворм да се намеси. Само три минути след това Хари Кейн изравни резултата, след като бе изпуснат в наказателното поле и засече с глава центриране от корнер на Бен Дейвис . Това бе гол №99 за нападателя в Премиър лийг и 29-о негово попадение от началото на сезона.В 30-ата минута "шпорите" пропуснаха чудесна възможност да направят обрата пълен. Кейн овладя добре едно центриране на Орие, продължи към Дейвис, който стреля успоредно на голлинията. Сисоко подложи крак, но отблизо прати топката встрани от далечната греда.Стивънс също пропусна добра ситуация за Саутхамптън, когато засече с глава центриране на Уорд-Праус от фаул, но не успя да намери целта.През второто полувреме двата отбора се вкопчиха в доста здрава битка, като чистите положения дойдоха едва в последните минути. В 84-тата след голям хаос а наказателното поле и серия от рикошети Ламела получи шанс да стреля от два метра, но не успя да намери вратата. След това Саутхамптън пропусна две чудесни възможности. Първо дебютантът Обафеми можеше да се разпише, след като бе оставен сам в наказателното поле, но не успя да намери добре топката и от седем-осем метра шутира неточно. Минута преди края Буфал проби добре, но в решаващия момент Санчес се намеси и блокира изстрела му, който можеше да бъде голов. В 90-ата минута и Кейн излезе на стрелкова позиция, но ударът му профуча встрани от далечната греда.Това бе 11-и пореден мач без успех за Саутхамптън в Премиър лийг. "Светците" остават в зоната на изпадащите с актив от 22 точки. Тотнъм има 45 и ако утре Ливърпул спечели своето гостуване на Суонзи , "шпорите" ще изоставам на пет точки от четвъртото място.