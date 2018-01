Зимни спортове Радо Янков финишира втори на Световната купа в Рогла (видео) 21 януари 2018 | 16:36 - Обновена 0 0 0 2 4 Радослав Янков записа най-добрия си резултат за сезона, след като остана на второ място в състезанието по паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Рогла, Словения.



Във финала Янков отстъпи с 0.46 секунди пред четирикратния световен шампион Бенямин Карл от Австрия. Янков стартира по-добре във финалната серия и водеше с 0.08 секунди пред Карл на междинната контрола, но грешка в долната половина на трасето му коства успеха.



За да достигне до финала Янков отстрани последователно водача в класирането за Големия кристален глобус Невин Галмарини (Швейцария) в осминафиналите, италианеца Кристоф Мик в четвъртфиналите и французина Силван Дюфур в полуфиналите.



На трето място в днешното състезание завърши италианецът Роланд Фишналер, който победи в малкия финал французина Силван Дюфур.



Другият българин в надпреварата Димитър Ганичев отпадна в квалификациите, след като зае последното 63-то място.



В класирането за Малката световната купа в паралелния гигантски слалом Янков се изкачи до 6-ото място с 1880.00 точки, докато Карл е седми с 1740.00 точки. Водач е Галмарини с 3010.00 точки, следван от Фишналер с 2290.00 точки и руснака Андрей Собольов с 2076.00 точки.



В генералното класиране за Големия кристален глобус първи отново е Галмарини с 3730.00 точки, втори е Фишналер с 3490.00, а трети е Собольов с 3166.00 точки. Янков е пети с с 2400.00 точки, като изостава на едва 10 точки от четвъртия Алекзандер Пайер (Австрия). 23-годишният Ганичев, който дебютира в Рогла, е 79-и в общото класиране с 14.00 точки.



При дамите успехът в състезанието в Рогла отиде при германката Рамона Терезия Хофмайстер, която победи австрийката Забине Шьофман. Трета остана рускинята Алена Заварзина. Българката Теодора Пенчева завърши на 37-мо място в състезанието.



В генералното класиране за Световната купа води чехкинята Естер Ледецка с 4290.00 точки, втора с 3530.00 точки е Хофмайстер, а трета с 3410.00 точки е Шьофман. Теодора Пенчева е на 44-о място с 127.30 точки.

