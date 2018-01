Пилотите на Ред Бул Ф1 се състезават с… (видео)

Два месеца преди началото на новия сезон изглежда не само феновете нямат търпение за първия старт. За да докажат, че състезателите по призвание могат да карат каквото и да е, пилотите на Ред Бул пуснаха видео, в което управляват Razor Crazy Cart. Това чудо, което прилича на щайга с кормило, трудно подлежи на описание. Превозното средство е тип картинг, задвижван от батерии с единична предна гума и изглежда е подходящо за забавление в базата на отбора…

You don't see that on the CCTV everyday

