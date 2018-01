Тенис Григор: Имах проблеми, но направих промени и съм доволен 21 януари 2018 | 14:41 - Обновена 0 0 0 0 6



“Благодаря, аз ви обичам също. Какво да кажа… винаги е трудно срещу Ник, загубих наскоро от него. Той сервира невероятно, заслужава уважение и се бори през цялото време. Просто се опитвам да се възползвам от каквато и да е възможност. Имах проблеми и когато сервирах с мача, но останах в него.

What a shot to win it!



Grigor Dimitrov has beaten Nick Kyrgios 7-6, 7-6, 4-6, 7-6.



What an incredible game of tennis! pic.twitter.com/eVufeCjCOT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 21, 2018

Разочарован съм, когато той прави непредвидими неща, той вкарваше втори сервиси с 200 км/ч - какво можеш да направиш? Със сигурност имам голямо развитие при Дани, 2017 година беше мечтана за всички в екипа ми, опитваме се да надграждаме и да даваме 100% от себе си. Винаги съм бил перфекционист, по трудния начин разбрах как става, но стъпка по стъпка вървя напред. Следя играта, гледам къде сервира съперника, старая се да обръщам внимание на малките детайли.

Grigor Dimitrov and Nick Kyrgios played a match worthy of its evening billing—with the third-seeded Bulgarian prevailing, 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4). Dimitrov will face Edmund for a spot in the #AusOpen semifinals. pic.twitter.com/0oIoQlMd8E — TENNIS.com (@Tennis) January 21, 2018

Играх с Кайл в Бризбън, труден мач ме очаква. В началото на турнира не се чувствах много добре, не усещах много добре топката, но се постарах да направя промени и се радвам, че се получиха днес”, завърши Димитров. Григор Димитров изрази задоволството си от бележитата победа над Ник Кирьос, която го класира на четвъртфиналите на Australian Open. Следващият му противник ще бъде британецът Кайл Едмънд, като хасковлията се изказа ласкаво и за австралиеца, и за бъдещия си противник.“Благодаря, аз ви обичам също. Какво да кажа… винаги е трудно срещу Ник, загубих наскоро от него. Той сервира невероятно, заслужава уважение и се бори през цялото време. Просто се опитвам да се възползвам от каквато и да е възможност. Имах проблеми и когато сервирах с мача, но останах в него.Разочарован съм, когато той прави непредвидими неща, той вкарваше втори сервиси с 200 км/ч - какво можеш да направиш? Със сигурност имам голямо развитие при Дани, 2017 година беше мечтана за всички в екипа ми, опитваме се да надграждаме и да даваме 100% от себе си. Винаги съм бил перфекционист, по трудния начин разбрах как става, но стъпка по стъпка вървя напред. Следя играта, гледам къде сервира съперника, старая се да обръщам внимание на малките детайли.Играх с Кайл в Бризбън, труден мач ме очаква. В началото на турнира не се чувствах много добре, не усещах много добре топката, но се постарах да направя промени и се радвам, че се получиха днес”, завърши Димитров.

Още по темата

0 0 0 0 6 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 14775 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1