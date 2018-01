Зимни спортове Норвежец стана световен шампион по ски полети 20 януари 2018 | 19:41 0 0 0 0 0

daniel andre tande - ski flying world champion 2018 #skijumpingfamily pic.twitter.com/DHsFsctRmZ — the best of ski jumping (@sjpicss) January 20, 2018

Втори с 638.6 точки завърши шампионът от "Четирите шанци" Камил Стох от Полша ( (230.0, 219.0 и 211.5 метра), а трети с 627.6 се нареди представителят на домакините Рихард Фрайтаг, който направи скокове от 228.0, 225.0 и 190.5 метра. Защитаващият титлата си Петер Превц от Словения остана шести с 600.1 точки (222.5, 199.0 и 218.0 метра).



Крайно класиране на Световното първенство по ски полети:



1. Даниел Андре Танде (Норвегия) - 651,9 точки (212/227/200 метра)

2. Камил Стох (Полша) - 638,6 (230/219/211,5)

3. Рихард Фрайтаг (Германия) - 627,6 (228/225/190,5)

4. Щефан Крафт (Австрия) - 608,4 (218/208,5/206)

5. Андреас Стиернен (Норвегия) - 606,9 (193/203/223,5)

Норвежецът Даниел Андре Танде спечели за първи път световната титла по ски полети. Танде беше най-добър на шанцата в германския зимен център Оберстдорф. Той завърши с 651.9 точки след опити от 212.0, 227.0 и 200.0 метра в трите си скока. Четвъртите опити от програмата днес бяха отменени заради силен вятър.Втори с 638.6 точки завърши шампионът от "Четирите шанци" Камил Стох от Полша ( (230.0, 219.0 и 211.5 метра), а трети с 627.6 се нареди представителят на домакините Рихард Фрайтаг, който направи скокове от 228.0, 225.0 и 190.5 метра. Защитаващият титлата си Петер Превц от Словения остана шести с 600.1 точки (222.5, 199.0 и 218.0 метра).

