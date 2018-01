Още един Шумахер продължава делото на фамилията

Заветът на фамилията Шумахер продължава да живее, а най-новият състезател се казва Давид Шумахер. 16 годишният син на Ралф Шумахер и племенник на Михаел Шумахер върви по техните стъпки. Този уикенд тинейджърът ще се състезава за първи път като професионалист в шампионата Формула 4 на ОАЕ.

"Този уикенд е посветен на това да пробвам изцяло нови неща за мен" каза Давид. Той завърши на второ място в Шампионата по картинг на Германия миналата година. "Печеленето на състезания е уникално чувство, но също така е много важно да науча колкото мога повече за пилотирането на тези коли".

Давид добави също, че за него е важно да свикне с нивото на сцепление, да упражнява стартове и като цяло да усъвършенства карането си максимално.

David Schumacher, the 16-year-old son of Ralf, kicks off his professional motorsport career this weekend in the F4 UAE Championship. https://t.co/ktitRlFZRU