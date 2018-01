Дакар, ден 13: Сайнц е на крачка от победата, Петерханзел катастрофира (видео)

Изминалият 13-и етап на рали Дакар бе последната възможност за състезателите да направят промяна в позицията си в генералното класиране. Те трябваше да бъдат доста наблюдателни в първата част на етапа, състоящ се от пясъчни дюни, докато втората наподобяваше WRC маршрут, на който също трябваше изключително внимание, защото никой не искаше да напусне състезанието в предпоследния му ден.

В категорията на автомобилите надеждата на Toyota Насър Ал-Атия спечели още една етапна победа – 31-ва в кариерата му на Дакар, която го изравни с вечните успехи на Карлос Сайнц. Испанецът отново не предприе никакви рискове, завърши етапа близо 20 минути зад Ал-Атия, но по-важното бе, че запази лидерската си позиция. Съотборникът му Стефан Петерханзел се удари в дърво, нанесе щети по автомобила си и се сбогува с място на подиума, след като изгуби над час за поправката. В предпоследния ден пък Бернард тен Бринке, който на два пъти победи "дрийм тима" на Peugeot, трябваше да прекрати участието си след повреда в своята Toyota. Щастливецът от тези два неуспеха се оказа Жиниел де Вилие с Toyota, който изведнъж се изкачи до потенциалното последно място на подиума в Кордоба днес.

Шокиращата разлика между Едуард Николаев (Kamaz) и Федерико Вийагра (Iveco) от една секунда вчера вече е значителна в полза на руснака. Той бе най-бърз при камионите вчера и финишира с 50 секунди преднина спрямо съотборника си Айрат Мардеев. Вийагра пък за нещастие бе принуден да се оттегли на косъм от финала.

It was a tough strife, but @villagraRT quitted the #Dakar2013. On #quads, the leaders went along well.

/ Fue una contienda dura, Villagra abandonó. En quads, los líderes siguieron firmes.

Eduard Nikoláiev

@jeregonzalezfe pic.twitter.com/dtJxuvU9gi