Косуърт с възможно завръщане във Формула 1

Един от най-успешните производители на двигатели в историята на Формула 1 е възможно да се завърне в спорта. Според високопоставен източник на фирмата, Косуърт има намерение отново да влезе във Ф1, като за начало иска да си партнира с Астън Мартин.

Астън Мартин от своя страна се присъединиха към спорта през 2016 в партньорство с Ред Бул, като за 2018 дори станаха техен основен спонсор. Английската компания има желание да се превърне в доставчик на двигатели и вече са водени разговори за съвместна работа с различни производители, в това число и с Косуърт.

"Искаме да разширим партньорството" заяви Брус Ууд, член на ръководството на Косуърт. "През годините сме работили много с Астън Мартин, а също така имаме много общо и с Ред Бул, така че всичко е логично". Ууд визира хиперколата "Валкирия", която е проект на Астън Мартин и Ред Бул, задвижвана от двигател Косуърт V-12. Още през 2005 Ред Бул навлезе във Формула 1 именно с двигатели Косуърт.

Включването на Косуърт съвпада с плановете на Либърти Медиа, които се надяват новите правила през 2021 да направят възможно присъединяването на независими доставчици на двигатели.

