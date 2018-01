Тенис Григор Димитров - Андрей Рубльов 6:3, 4:6, 6:4, 2:3 (гледайте на живо) 19 януари 2018 | 08:22 - Обновена 0 0 0 7 54



Григор Димитров допусна пробив в първия гейм на двубоя си срещу Андрей Рубльов. В първите три разигравания българинът допусна непредизвикани грешки и се стигнадо 0:40. Третият в света спаси първите два брейкпойнта, но при третата допусна нова непредизвикана грешка, този път от бекхенд.



Димитров успя да влезе в ритъм и бързо върна пробива за 2:2. Той оставяше в разиграванията достатъчно, за да дочака грешки на руснака, който прати няколко топки в аут. След това спаси две възможности за пробив и се измъква он 15:40 при своя начален удар. Григор вдигна нивото и направи решителен пробив за 5:3. Той направи няколко отлични отигравания. Руснакът спаси две възможности за пробив, но при третата не успя. Секунди по-късно най-добрият български тенисист сложи край на първия сет.



Час преди началото на мача температурата в Мелбърн достигна 40 градуса, но малко преди двамата тенисисти да излязат на корта падна с няколко градуса. Рубльов и Димитров играят с почти еднакви екипи от новата розова колекция на Nike.

A-grade defence from Grigor #Dimitrov. #AusOpen pic.twitter.com/RiWsjXIBkn — #AusOpen (@AustralianOpen) 19 January 2018

Във втория сет Григор имаше предимство. Той играеше изключително разумно, като намали до минимум грешките. Полуфиналистът в Мелбърн от миналия сезон изчакваше грешки на съперника, а при възможност атакуваше и направи някои отлични завършващи удари. Процентът на първия му сервис се увеличи. Българинът стигна до ранен пробив и контролираше събитията на корта. Рубльов имаше някои проблеми и с жегата, като дори попита съдията каква е политика при подобни условия на игра.



Така необяснимо Димитров изпусна инициативата. Той спаси първите две възможности за пробив. Втората дойде след негова двойна грешка, за която той се реваншира с два поредни отлични сервиса. Руснакът стигна до нов шанс и този път успя, изравнявайки резултата за 4:4. Това му даде нова увереност и той взе убедително следващото си подаване.



Това доведе до колебания и Григор стартира следващия гейм с две двойни грешки. Той успя да се справи със ситуацията и спечели три поредни точки, но първият му сервис въобще не влизаше. Непредизвикана грешка доведе до сетбол за Рубльов, а нова грешка подари втората част на съперника му. Ядосан от начина, по който изпусна втория сет, на почивката Григор скъса фланелката си.

.@BenRothenberg Dimitrov (Eurosport) pic.twitter.com/m02uIzqhfR — doublefault28 (@doublefault28) 19 January 2018

Точките завършваха по-често с грешки, а не с печеливши удари в третия сет. Димитров пропусна три шанса за пробив в третия гейм, а съперникът му ставаше все по-уверен. Проблемите за българина се увеличаваха, а разколебаването в играта му бе повече от очевидно. След неубедителен гейм той допусна пробив, след който изоставаше с 2:4.



Проблеми със сервиса на руснака позволиха на Григор да стигне до брейк пойнт в следващия гейм. Третият в света направи много точно оспорване на топка, която бе дадена за ас на съперника му. След видеоповторението се видя, че топката е била в аут, което означаваше втори сервис, а след него българинът успя да върне пробива.



След това Григор показа и двете си лица в рамките на един гейм. Той взе инициативата и поведе с 40:0. Последва нов лек срив, две двойни грешки и се стигна до равенство, но последваха два добри сервиса и той взе гейма. Рубльов имаше своите пробелим, а българинът се възползва, пробивайки за 5:4. С много мъки Димитров успя да затори третата част при петия си сетбол. В последния гейм той направи 3 двойни грешки и до този момент вече имаше 12.



В четвъртия сет двамата се мъчиха на корта под неумоливите лъчи на слънцето, а геймовете ставаха все по-дълги. Руснакът трябваше да се справя с по един шанс за пробив в първите три гейма, в които сервираше, но успяваше да се измъкне. Рубльов скъса връзките на маратонката си в третия гейм, което доведе до няколкоминутно прекъсване. Малко по-късно, при брейк пойнт, двамата направиха най-дългото разиграване в мача, което включваше 17 удара, а руснакът успя да го спечели с малко късмет.





Григор Димитров се изправя срещу руснака Андрей Рубльов в мач от третия кръг на Australian Open. Третият в света се е изправял веднъж срещу 20-годишния си съперник. Това се случи на US Open миналата година и тогава изненадващо Рубльов спечели в три сета.



След отличното начало и трисетовата победа над Давид Новак на Григор му се наложи да играе пет сета, като стигна до драматичен успех над американеца Макензи Макдоналд. Полуфиналистът от миналия сезон ще се опита да вземе реванш за загубата от Рубльов в Ню Йорк, когато имаше сериозни проблеми със сервиса на руснака.



Роденият в Москва тенисист е 32-и в световната ранглиста и това е второто му участие в Мелбърн, като миналия сезон отпадна във втория кръг. Той изигра два тежки мача от началото на турнира, като на старта отстрани ветерана Давид Ферер след пет сета, а след това победи Маркос Багдатис в четири.



