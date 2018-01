Англия Футболисти и фенове на Лийдс събраха огромна сума за лечение на дете 18 януари 2018 | 18:13 0 0 0 1 3 Leeds United player Samuel Saiz has donated £25,000 for young Leeds fan Toby Nye’s Neuroblastoma treatment, they’ve now raised the 200k needed after Leeds Utd staff and players donated a days wages to raise funds. Anazing to see, all the best with the treatment, Toby!! pic.twitter.com/jV2tl9ZfeF — The Away Fans (@theawayfans) January 18, 2018



"Често говорим за семейство и обединение, а сега беше време да го направим отново. Това е клубна култура, клубно мислене. Доволни сме, че всички свързани с Лийдс събират пари за благотворителната кауза. Това е отборна игра. Служители, играчи, корпоративни партньори и фенове обединиха сили отново, което ме кара да се гордея с всички", каза изпълнителният директор на отбора Ангъс Киниър. Последните 25 хиляди от сумата бяха дарени от испанския халф на отбора Самуел Сайс. Футболисти и фенове на английския клуб Лийдс Юнайтед обединиха сили, за да помогнат на болен от рак млад привърженик на отбора. 5-годишният Тоби Най беше диагностициран с невробластома и ще започне лечение следващата седмица, след като клубният президент Андреа Радрицани, футболистите, служителите на клуба и феновете събраха нужната сума, която възлиза на 175 хиляди британски лири."Често говорим за семейство и обединение, а сега беше време да го направим отново. Това е клубна култура, клубно мислене. Доволни сме, че всички свързани с Лийдс събират пари за благотворителната кауза. Това е отборна игра. Служители, играчи, корпоративни партньори и фенове обединиха сили отново, което ме кара да се гордея с всички", каза изпълнителният директор на отбора Ангъс Киниър. Последните 25 хиляди от сумата бяха дарени от испанския халф на отбора Самуел Сайс.

