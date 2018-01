Тенис Федерер се потруди срещу германец, но не даде сет 18 януари 2018 | 14:49 - Обновена 0 0 0 1 5



Въпреки тях обаче швейцарският ас спечели с 6:4, 6:4, 7:6(4) и продължава към третото си препятствие за 19-и път в кариерата си, като ще срещне Ришар Гаске. Французинът по-рано през деня се справи с Лоренцо Сонего от Италия с 6:2, 6:2, 6:3. Успехът на Федерер над Щруф далеч не бе толкова безметежен, като 27-годишният германец направи само един уинър по-малко - 35 срещу 36.

Roger Federer is safely through to the #AusOpen third round.



He's beaten Jan-Lennard Struff in three sets 6-4 6-4 7-6 (7-4)



https://t.co/MY2BhUAGGP pic.twitter.com/qk332TNjS7 — BBC Tennis (@bbctennis) January 18, 2018

Той обаче се хареса на над 77-те хиляди зрители в Мелбърн с честите си излизания на мрежата, с които засенчи дори голям майстор на този прийом като Федерер. Швейцарецът пък често пробваше да откликне на тази тактика с удари в тялото на съперника, но когато направи минаващ бекхенд, стигна до първия си пробив в мача и спечели първия сет.



Във втория пък по абсолютно същия начин Маестрото стигна до брейк за 4:3, само че този път той бе поставял под напрежение противника си от ретур от самото начало на частта.

Federer responds with a break of his own pic.twitter.com/2etpQ6SZ7t — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2018

Щруф проби за 3:1 от втората си възможност в третия сет, но не можа да затвърди и позволи на по-опитния си и по-именит противник да възстанови паритета. В крайна сметка след 51 минути игра (общо 1:57 часа) и три мини-пробива Федерер си подпечата победата.

Victory for Roger Federer!



Jan-Lennard Struff pushed him but the defending champion wins 6-4, 6-4, 7-6(4). pic.twitter.com/YoOWIhodXi — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2018

“Стана хубав мач. Бях го проучил добре. Знаех, че той може да изпълнява сервиси с 215-220 км/ч. Въпросът беше дали аз ще успея да го пробия с добра защита или след негови пропуски. Мисля, че се получи по малко и от двете. Доволен съм, че приключих мача в три сета и продължавам напред.



