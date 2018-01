Тенис Мъките на Вавринка не спират 18 януари 2018 | 13:20 0 0 0 1 3



Вавринка изигра много слаб мач, като единствено в края на срещата показа някакви съпротивителни сили, но те бяха крайно малко, за да спрат Сандгрен. 26-годишният американец показа отличен начален удар, като записа 11 аса и 71 процента вкаран първи сервис.

Stan Wawrinka just lost in straight sets to world No. 97 Tennys Sandgren. The match lasted only an hour and a half, and Wawrinka didn’t put up much of a fight. #AusOpen pic.twitter.com/T3vpU3VICE — TENNIS.com (@Tennis) January 18, 2018

В следващия кръг Сандгрен ще играе с германеца Максимилиан Мартерер, който се наложи с 6:4, 4:6, 7:6(5), 3:6, 6:3 над испанеца Фернандо Вердаско.



Мартерер и Сандгрен за пръв път достигат до третия кръг на турнира в Мелбърн. За Вавринка пък това бе едва втори мач от "Уимбълдън" насам и претърпените две операции на коляното, като то отново му създаваше проблеми по време на играта и също се отрази негативно. За първи път от май 2013 година поставеният под номер 9 в Australian Open швейцарец ще изпадне от топ 10 на световната ранглиста.

This is tough to watch for Wawrinka fans.



Stan is clearly struggling pic.twitter.com/r23z0rEVor — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2018

Доста по-малко главоболия от Вавринка имаше поставеният под номер 4 Александър Зверев. В изцяло германски двубой Зверев се наложи над Петер Гойовчик с 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. В следващия кръг съперник на Зверев ще бъде кореецът Хьон Чун, който победи със 7:6(4), 6:1, 6:1 руснака Даниил Медведев. Шампионът за 2014 година Стан Вавринка отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Австралия. Швейцарецът отстъпи с 2:6, 1:6, 4:6 пред американеца Тенис Сандгрен, който е 97-ми в световната ранглиста.Вавринка изигра много слаб мач, като единствено в края на срещата показа някакви съпротивителни сили, но те бяха крайно малко, за да спрат Сандгрен. 26-годишният американец показа отличен начален удар, като записа 11 аса и 71 процента вкаран първи сервис.В следващия кръг Сандгрен ще играе с германеца Максимилиан Мартерер, който се наложи с 6:4, 4:6, 7:6(5), 3:6, 6:3 над испанеца Фернандо Вердаско.Мартерер и Сандгрен за пръв път достигат до третия кръг на турнира в Мелбърн. За Вавринка пък това бе едва втори мач от "Уимбълдън" насам и претърпените две операции на коляното, като то отново му създаваше проблеми по време на играта и също се отрази негативно. За първи път от май 2013 година поставеният под номер 9 в Australian Open швейцарец ще изпадне от топ 10 на световната ранглиста.Доста по-малко главоболия от Вавринка имаше поставеният под номер 4 Александър Зверев. В изцяло германски двубой Зверев се наложи над Петер Гойовчик с 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. В следващия кръг съперник на Зверев ще бъде кореецът Хьон Чун, който победи със 7:6(4), 6:1, 6:1 руснака Даниил Медведев.

Още по темата

0 0 0 1 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12811 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1