Макларън с невероятен напредък при смяната на двигателя

Техническият директор на Макларън Тим Гос смята, че отборът е направил изключителен напредък при адаптирането на тяхното шаси към новия двигател. Моторът на Рено има напълно различна архитектура и съвсем различни изисквания за разлика от предишния на Хонда.

Късното потвърждение на смяната на доставчика е принудило тима да работи интензивно през зимата. Необходими са били множество промени по колата. "Имахме късмет, че решението за преминаване от Хонда към Рено дойде тъкмо навреме. Ако беше по-късно, нямаше да успеем" заяви Гос.

"Трябваше да преконфигурираме шасито, но успяхме да направим това в срок и без значителни компромиси. Все пак промяната беше значителна". Техническият директор поясни, че заради различната архитектура на двигателя Рено, той трябва да бъде поставен по-напред в шасито. Той е по-опростен от мотора на Хонда, благодарение на което се печели повече свободно пространство и се скъсява самото шаси.

