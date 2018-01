Шефът на Мерцедес: "Маркионе е "лошото ченге", а аз "доброто"

Шефът на Мерцедес Дитер Цече описа себе си и Серджо Маркионе от Ферари, като използва филмова терминология: "Ние сме като доброто и лошото ченге. На пистата се състезаваме като луди, борим се за всяка стотна от секундата, но същевременно сме напълно единодушни относно визията и стратегическите действия във Формула 1. Добри приятели сме."

Цече потвърди, че Мерцедес са отдадени на Формула 1, независимо от доминиращото им положение в шампионата. Той посочи, че компанията ще остане в спорта, стига разбира се самата платформа Ф1 да остане смислена и да се развива позитивно. Превъзходството на отбора не е проблем на Мерцедес, а на останалите конкуренти, отбеляза немецът. "Да бъдеш постоянно пръв не ти помага особено. Имаме нужда от силни конкуренти, за да се развиваме всички по-добре."

