Тенис Григор Димитров ще играе в най-голямата жега утре 18 януари 2018 | 09:48 - Обновена 0 0 0 6 42



Мачът на българина ще стартира около 15 часа местно време, което означава, че ще се играе при изключително тежки условия. Днес температурите в Мелбърн доближават 40 градуса, а утре се очаква да е по-горещо. След като вчера Григор игра пет сета срещу Макензи Макдоналд, сега той ще трябва да се справя и с други предизвикателства.



"Род Лейвър Арина" разполага с подвижен покрив, който се използва при екстремни температури и това е вариант да се подобрят условията за игра, но днес организаторите не решиха да го използват при подобна ситуация.

Extreme heat descends on Melbourne as state braces for bushfires #melbweather #vicweather https://t.co/OaISSQpzTR — The Age (@theage) 18 January 2018 Григор Димитров ще изиграе и третия си двубой на Откритото първенство на Австралия на "Род Лейвър Арина". Двубоят му от третия кръг срещу руснака Андрей Рубльов е трети в дневната сесия на корта и ще започне около 6 часа сутринта. Преди неговия мач трябва да се изиграят две срещи от програмата при жените.Мачът на българина ще стартира около 15 часа местно време, което означава, че ще се играе при изключително тежки условия. Днес температурите в Мелбърн доближават 40 градуса, а утре се очаква да е по-горещо. След като вчера Григор игра пет сета срещу Макензи Макдоналд, сега той ще трябва да се справя и с други предизвикателства."Род Лейвър Арина" разполага с подвижен покрив, който се използва при екстремни температури и това е вариант да се подобрят условията за игра, но днес организаторите не решиха да го използват при подобна ситуация.

Още по темата

0 0 0 6 42 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 29049 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3