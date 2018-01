Задава се Гран При на Виетнам във Ф1

Има зелена светлина за състезание по улиците на Ханой, столицата на Виетнам. Според списание Форбс сделката е пред приключване. За Гран При на Виетнам се говори от години насам, но бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън беше против идеята. Новите собственици от Либърти Медиа са на съвсем друго мнение и продължават да търсят нови възможности за спорта.

Твърди се, че надпреварата в Ханой ще бъде обявена още в следващите седмици, след като вече е постигнато успешно споразумение на среща в Лондон. Състезанието ще бъде по улиците на виетнамската столица, тъй като в страната няма други подходящи писти. Всъщност липсата на традиции в моторните спортове е била една от причините Екълстън да не иска Ф1 във Виетнам.

Vietnam get green light for Grand Prix street race in Hanoi https://t.co/Tv26gRrbWb #F12018 #Formula1