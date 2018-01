Тенис Мугуруса с шокиращо отпадане 18 януари 2018 | 06:40 - Обновена 0 0 0 0 1



Тенисистката от Тайван, която е бивша номер 1 на двойки, имаше предимство от самото начало. Тя поведе с 4:1, но Мугуруса успя да изравни за 5:5. Стигна се до тайбрек, който Су-Уей спечели с убедителното 7:1. Във втория сет ситуацията почти се повтори. Гарбине изоставаше с 2:5, взе следващите два гейма и спаси мачбол, но съперничката й успя да затвори мача след два часа игра.



Су-Уей ще се изправи срещу Агниешка Радванска в битка за място на осминафиналите. Полякинята, поставена под номер 26, постигна трудна победа над Лесия Цуренко от Украйна с 2:6, 7:5, 6:3. Радванска на два пъти е достигала до полуфиналите в Мелбърн, като за последно го направи през 2016 г.

Wow. Just...wow.



No. 82 Su-Wei #Hsieh shocks third seed Garbine #Muguruza in a straight sets 7-6(1) 6-4 victory. Muguruza went 8/32 on second serve while Hsieh went 15/29.#AusOpen pic.twitter.com/Au9g0CRH0C — #AusOpen (@AustralianOpen) 18 January 2018

Каролина Плишкова нямаше никакви проблеми във втория си мач. Тя победи бразилката Беатрис Хадад Мая с 6:1, 6:1 за 44 минути. В третия кръг чехкинята ще срещне сънародничката си Луцие Шафаржова, която отстрани Сорана Кърстя след 6:2, 6:4.



Осмата в света Каролин Гарсия изигра драматичен трисетов мач срещу 18-годишната чехкиня Маркета Вондрушова. Французойката спечели с 6:7(3), 6:2, 8:6, след като направи 42 печеливши удара.

#FlyWithCaro @CaroGarcia is 15-3 in her last 18 matches.



