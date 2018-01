Тенис Шарапова повиши децибелите и взе реванш 18 януари 2018 | 03:52 - Обновена 0 0 0 0 0



Миналата година Севастова спря Шарапова в четвъртия кръг на US Open, което бе първият турнир от Големия шлем след завръщането на бившата номер 1 в света. Тогава двете изиграха много оспорван трисетов двубой, а днес това бе на път да се случи. Носителката на пет титли от Големия шлем бе блестяща в първия сет, в който загуби само един гейм. Тя доминираше тотално, като показа разнообразна игра и дори направи няколко нетипични излизания на мрежата, които й донесоха успех.



Във втората част Шарапова на три пъти побеждаше с пробив, но съперничката й успяваше да изравни. В главата на рускинята сякаш нахлуха спомените от Ню Йорк, когато водеше със сет и пробиви във втория, но загуби. Този път обаче Мария се справи. Тя запази концентрация и в последвалия тайбрек успя да надделее. За нея това е едва трета победа над тенисистка от топ 20 след завръщането й на корта.



The sweet joys of winning. #AusOpen pic.twitter.com/R17GkHmGOo — #AusOpen (@AustralianOpen) 18 January 2018

Надеждата на Великобритания Йохана Конта допусна изненадваща загуба от 123-ата в света Бернарда Пера. 23-годишната американка спечели с 6:4, 7:5 за 1 час и 40 минути. За нея това бе втора победа в турнир от Големия шлем. Поставената под номер 9 Конта бе изненадана от отличната игра на съперничката си, която показа някои впечатляващи удари, за които британката нямаше отговор.

