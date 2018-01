Хандбал Храбрите македонци не се стреснаха от шампиона и продължават да мечтаят в Хърватия (видео) 18 януари 2018 | 02:05 - Обновена 0 0 0 0 1

What a game! What a draw! With a final result of 25:25 we can say that maybe this game it's one of the best ones so far into the championship.

Have a look! #GERMKD@DHB_Teams @rfmhandball #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/zfzJ4fOk7A — EHF EURO (@EHFEURO) January 17, 2018 Тимът на Македония от своя страна се справи със същия съперник още в първия кръг. Успех, оказал се с голямо значение, защото Словения се класира на трето място в групата след успех над Черна гора с 28:19. Именно първите три тима продължават във втората групова фаза на турнира, но губят точките, спечелени срещу вече отпадналия черногорски тим.

Montenegro had problems in defeating a strong Slovenia in their last match of the preliminary round ending eliminating Montenegro out of the competition. Let's see the best moments again! #MNESLO 19:28 @rzs_si #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/dZ1ZMDrPdA — EHF EURO (@EHFEURO) January 17, 2018 По този начин македонците влизат в т.нар. Група 2 с най-голям актив от 3 точки, Германия е с 2 от двете си равенста, а Словения има само една от хикса в двубоя с "бундестима". Битката във втора група ще бъде адски оспорвана, след като всеки от присъединяващите се от група "D" тимове на Испания, Дания и Чехия има актив от по само 2 точки. В слевващата фаза шестте тима ще спорят за първите две позиции, даващи право на участие на полуфиналите.

Final Result for the sixth day of the Preliminary Round

Groups C-D & Standings chart

Germany 25:25 FYR Macedonia

Czech Republic 33:27 Hungary

Montenegro 19:28 Slovenia

Spain 22:25 Denmark #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/1BRG68dzyQ — EHF EURO (@EHFEURO) January 17, 2018 Македонците започнаха срещата с Германия в "Арена Загреб" с изненадващ избор на тактика. Във фаза нападение те се лишаваха от своя вратар, за да играят със 7 полеви хандбалисти. Този подход осигури на "червено-жълтите" аванс от 5:2, но Германия намери начин да противодейства и скоро вече водеше с 10:7 след серия от 7:1. На почивката обаче разликата бе само един гол в полза на "лошите момчета" - 12:11.



Още в първите минути на втората част Македония отново се озова в позицията на водач, като дори се сдоби с преднина от 19:16. Последва още едно завръщане на съперника, който стигна до 20:20 и от този момент до края двата тима се разменяха по едно попадение. Така се стигна до последните 20 секунди, когато звездата на "червено-жълтите" Кирил Лазаров намери в отлична позиция на шестия метър пивота Стоянче Стоилов, чийто удар бе отразен по фантастичен начин от втория вратар на "бундестима" Силвио Хайнефетер. Немците разполагаха с 13 секунди за последна атака, която опропастиха по много глупав начин и дори не отправиха удар към вратата.



Най-резулатен в двубоя бе гардът на Германия Щефен Вайнхолд, отбелязал 8 гола. Съотборникът му Уве Генсхаймер вкара 5, а от състава на съперника с 6 се отличи Филип Талески.



