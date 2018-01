Фаворит при мотоциклетите отпадна от рали Дакар

Пилотът на Honda и един от фаворитите за победа при мотоциклетите на рали Дакар Хоан Бареда приключи участието си в двуседмичното рали предизвикателство. Испанецът изпитваше силни болки още от събота, когато контузи сериозно коляното си. Въпреки нараняванията си обаче той успя да запише дори етапна победа. Във вчерашния етап и в началото на днешния навигацията затрудни сериозно Бареда и той се изгубваше няколко пъти. Изтощението си каза думата и пилотът обяви, че няма сили да се върне в рали маратона, въпреки че в генералното класиране заемаше втората позиция.

An exhausted @joanbangbang88 drops out of the #Dakar2018 // Joan Barreda, exhausto, abandona el #DakarArgentina More / más info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/TEAROWrUHl

Вчера след тежко падане се контузи и лидерът за по-голямата част от състезанието до момента – Адриен ван Беверен (Yamaha) и също сложи край на предизвикателството, наречено Дакар.

С отпадането на Бареда пилотът на КТМ Матиас Валкнер вече има огромна преднина от над 40 минути спрямо най-близкия си конкурент – аржентинецът Кевин Бенавидес (Honda).

Joan Barreda fears he broke his knee during stage 7 of the #Dakar2018 // @joanbangbang88 teme haber roto su rodilla en la etapa 7 #DakarBolivia

More / más info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/dl9Abd4j1H