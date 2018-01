Ducati намери заместник на Marlboro

В началото на седмицата Ducati показа дизайна на мотоциклетите си за сезон 2018 в MotoGP, но по него може да настъпят промени преди първия кръг от календара в Катар. Според Autosport конструкторът провежда разговори с най-големия производител на цигари в света Philip Morris. Логото на марката Marlboro, собственост на Philip Morris, за последно красеше мощните машини през 2010 година. Компанията затвърди връзките си и с Формула 1 чрез тима на Ферари в края на 2017-а.

