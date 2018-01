Бившият шеф на Макларън Мартин Уитмарш се завръща във Формула 1 с временна роля. Англичанинът ще помага на управителния съвет като финансов консултант и по-конкретно за контрола върху разходите. Говорител на ФИА обяви, че Уитмарш е бил поканен, за да участва в определянето на нови финансови регулации, които да гарантират честно и справедливо състезание.

Подобен ход изглежда в синхрон със заявеното по-рано намерение на новите собственици на Ф1 за различен подход при разпределянето на печалбите за тимовете. Либърти искат да изравнят парите за "големите" и "малките" – ход, който едва ли е по вкуса на лидерските отбори.

Мартин Уитмарш напусна Макларън през 2014 след като беше работил там 25 години.

