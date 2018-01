Новото Ферари е "или истинско чудовище или пълен боклук"

Серджо Маркионе смята, че Ферари може би са построили "истинко чудовище" за сезон 2018 във Формула 1. Новият болид има работно заглавие "Проект 669" и ще бъде представен публично на 22 февруари.

Президентът на Фиат и Ферари сподели своите наблюдения "зад кулисите": "Бях в Маранело и момчетата изглеждаха доста заети, но и много спокойни. Мога единствено да заключа, че или сме построили истинско чудовище или пък пълен боклук". Маркионе добави, че са направили всичко по силите си да имат силна кола, но ще трябва да се изчака до 22 февруари, за да я видят всички.

