Формула 1 Люис Хамилтън ще доминира и през 2018 17 януари 2018 | 08:03 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният шампион от 1992 Найджъл Менсъл смята, че сънародникът му Люис Хамилтън ще доминира и през предстоящия сезон 2018. Миналата година Мерцедес за пореден път взе титлата при конструкторите с голяма преднина, Хамилтън записа своята четвърта при пилотите, а съотборникът му Валтери Ботас зае комфортното трето място. В първата половина на 2017 Ферари и Фетел изглеждаха фаворити, но след това нещата се върнаха постарому, както в предишните 3 сезона. Найджъл Менсъл е на мнение, че превъзходството Люис ще продължи и през 2018, като то се корени в силата на отбора на Мерцедес. "Качествата и капацитетът на Мерцедес ги поставят са далеч пред останалите" заяви Менсъл. "Миналата година имаше надежда, че още 1-2 отбора набират скорост, но според мен, Люис е големият фаворит за нова титла през 2018". Nigel Mansell says Lewis Hamilton is the "hot favourite" to claim a fifth world title in 2018 - but Max Verstappen could challenge toohttps://t.co/8czAjdcJzE #SkyF1 pic.twitter.com/ftFnrBRk7Y — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 15 януари 2018 г. Британецът добави, че се надява Фетел да превъзмогне проблемите си и да бъде достоен конкурент. Други претенденти според него могат да бъдат Даниел Рикардо и особено Макс Верстапен. Междувременно, Хамилтън наруши мълчанието си в социалните медии и за първи път след скандала с обвиненията в хомофобия пусна своя снимка със сноуборд. https://t.co/9b7J9jnbsU pic.twitter.com/H4iTJ08zxW — Мирон Крумов (@Miron_Krumov) 17 януари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="bg"><p lang="en" dir="ltr">Nigel Mansell says Lewis Hamilton is the "hot favourite" to claim a fifth world title in 2018 - but Max Verstappen could challenge too<a href="https://t.co/8czAjdcJzE">https://t.co/8czAjdcJzE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SkyF1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SkyF1</a> <a href="https://t.co/ftFnrBRk7Y">pic.twitter.com/ftFnrBRk7Y</a></p>— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) <a href="https://twitter.com/SkySportsF1/status/952926460079206400?ref_src=twsrc%5Etfw">15 януари 2018 г.</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 80

1