Каква драма! 186-ият в света едва не шокира Григор (видео + галерия)

@@@

Upset Alert



Searching for only his second Tour-level match-win, [Q] Mackenzie #Mcdonald takes the first set against [3] Grigor #Dimitrov, 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/TUJCSTwcs6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2018

@@@

@@@

@@@

Пет сета бяха нужни на най-добрия ни тенисист Григор Димитров , за да прекърши американския квалификант Макензи МакДоналд в мач от втория кръг на Australian Open. Заемащият място номер 186 в ранглиста на ATP МакДоналд измъчи световния №3 и му взе сет на нула, но все пак накрая по-голямата класа на хасковлията си каза думата и миналогодишният полуфиналист победи с 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6 след 3 часа и половина битка на централния корт "Род Лейвър Арина".В третия кръг Димитров ще играе с поставения под №30 руснак Андрей Рубльов, който миналата година шокира 26-годишния хасковлия във втория кръг на US Open. Днес Рубльов надделя в четири сета над финалиста от 2006 година Маркос Багдатис (Кипър) с 6:4, 6:7 (5), 6:4, 6:2.Григор взе на 15 откриващия си сервис-гейм в мача, но започна второто си подаване с двойна грешка и изненадващо го загуби на нула, след като и в следващите точки не беше убедителен, а 22-годишният квалификант играеше освободено и уверено. Димитров се опита да върне веднага пробива, но МакДоналд играеше вдъхновено и издържа, а българинът не успя да си извоюва брейкпойнт и изостана с 1:3. След това 26-годишният хасковлия сложи край на неприятната серия със светкавичен гейм на нула, но и МакДоналд не даде точка на Григор в шестия гейм - 4:2.Следващото подаване на Димитров мина през дюс, но все пак българинът не допусна нов пробив - 3:4. В следващия гейм Димитров пропиля златен шанс да се върне в първия сет. Пред българина се откриха две поредни точки за пробив при 15:40, но световният №3 не се възползва, като при първия брейкпойнт допусна лека грешка от бекхенд. МакДоналд запази самообладание и се пребори за гейма, повеждайки с 5:3. Първата ни ракета бързо направи резултата 4:5, но в следващия гейм МакДоналд поведе с 40:0 и реализира третия си сетбол, печелейки първата част.Вторият сет започна с труден сервис-гейм за Григор, който все пак се измъкна от 0:30 и не вля нова доза самочувствие у съперника си. Малко по-късно Димитров издебна точния момент и най-сетне проби сервиса на американеца в шестия гейм, което му позволи да поведе с 4:2.С гейм на 15 след това Димитров затвърди пробива и увеличи аванса си в резултата на 5:2. Нивото на игра на американеца поспадна в тези минути и при 0:40 българинът имаше три поредни сетбола. Нашето момче реализира третата възможност и изравни резултата в сетовете.Нещата се усложниха за Димитров в третия сет, в който той допусна пробив в петия гейм. Българинът първоначално се измъкна от 15:40, стигайки до дюс, но след това допусна грешки от форхенд и позволи на МакДоналд да излезе с пробив напред в резултата при 3:2.В следващия гейм американецът имаше аванс от 40:0, но Димитров успя да обърне изцяло резултата, пробивайки за 3:3, като спечели последната точка с великолепен минаващ удар от форхенд по правата. Проблемите на Димитров обаче продължиха и той губеше с 0:40 в седмия гейм.Българинът обаче не се предаде и съумя да се пребори за подаването си, за да излезе напред в резултата при 4:3. При 5:4 в своя полза Григор притисна съперника си и успя да реализира изключително важен пробив, с който сложи край на третия сет.Четвъртият сет започна зле за Димитров, който изглеждаше разконцентриран и допусна пробив, като направи двойна грешка при 30:40. Сетът се превърна в истински кошмар за българина, който допусна втори пореден пробив и изглежда отписа частта, в която не взе дори гейм - 6:0 за 186-ия в света американец и победителят щеше да бъде определен след пет сета.Още в първия гейм на решаващата пета част Димитров трябваше да обръща резултата от 0:30 и българинът се справи. Григор обаче не успяваше да натисне противника си при сервис на американеца. Резултатът се движеше гейм за гейм без пробиви, като при 6:5 за Димитров българинът бе на 2 точки от победата при сервис на МакДоналд, но американецът все пак се пребори за 6:6. С гейм на 15 след това Димитров отново излезе напред - 7:6.14-ият гейм на петия сет се оказа и последен в двубоя. Григор спечели първите две точки в гейма, но МакДоналд обърна резултата до 40:30. С прекрасен минаващ удар от бекхенд Димитров стигна до равенство, а двойна грешка на американеца донесе мачбол на българина. В последвалото разиграване МакДоналд изпрати топката в мрежата и тази толкова трудна за Григор среща най-сетне приключи успешно за първата ни ракета.Димитров обаче ще трябва да повиши нивото на бекхенда си, както и на играта си като цяло, защото противниците му ще стават все по-сериозни. Ако преодолее Рубльов, на 1/8-финалите след това Григор ще се изправи срещу надеждата на домакините Ник Кирьос или опитния французин Жо-Вилфред Цонга. Поставеният под №17 Кирьос, който в началото на месеца надигра Димитров на полуфиналите в Бризбън, днес се справи в три сета със сърбина Виктор Троицки - 7:5, 6:4, 7:6 (2). Поставеният под номер 15 Цонга пък имаше тежък мач срещу младия канадски талант Денис Шаповалов, но все пак надделя с 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (4), 7:5.