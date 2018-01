Хандбал Леден шведски душ за Хърватия, "тре кронур" преобърна ситуацията в група "А" (видео) 17 януари 2018 | 02:20 - Обновена 0 0 0 0 0



Скандинавците нанесоха първа загуба на "ватрените" и макар двата тима да имат по 4 точки в крайното класиране, тимът на "тре кронур" е този, който ще прехвърли целия си актив във втората групова фаза, докато Хърватия ще продължи само с 2 точки. Причината - един от двата успеха на домакините бе постигнат над последния в класирането на групата тим на Исландия, а резултатите срещу вече отпаднали отбори нямат тежест за следващия кръг.

Sweden won against a strong Croatian team in Split.

Let's check the best moments of the match! #CROSWE @HRStwitt @hlandslaget #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/YxclJTmVEE — EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2018 С успеха над хърватите Швеция направи и огромна услуга на Сърбия. След две последователни поражения, "плавите" надиграха Исландия с 29:26, събирайки същия актив, като този на своя съперник - 2 точки. Ако шведите бяха загубили в своя двубой, то сърбите щяха да приключат участието си на шампионата, но вместо това сега продължават като трети в групата, макар и да започват втората групова фаза с 0 точки, тъй като загубиха, както от Швеция, така и от хърватите.

Watch again the best moments of today's match Serbia vs Iceland! Don't miss the chance to feel the adrenaline again!

Final result: 29:26 @rssrbije @HSI_Iceland#ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/9ORPB7AK12 — EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2018 А хандбалистите на "тре кронур" впечатлиха с перфектната си игра в толкова важна среща, както и с начина, по който преодоляха изненадващото си поражение от Исландия в първия кръг. Преди два дни "синьо-жълтите" надиграха Сърбия и сега отново имат големи шансове да попаднат във финалната четворка, както и да мечтаят за титлата, която са печелили 4 пъти в своята история, но нито веднъж от 2002 година насам.



Мнозина специалисти бяха на мнение, че Хърватия ще има сериозни проблеми с шведите, но все пак ще стигне до успех. За изненада на всички обаче тимът на "тре кронур" не просто се противопостави на един от големите фаворити за европейския трон, но го надигра с класа, увереност и на моменти лекота.



"Ватрените" имаха преднина в срещата само на два пъти при 1:0 и 4:3, но след серия на съперника от 6:1 се оказаха изоставащи с 5:10 още в средата на първото полувреме. Разликата бе свалена до 8:10, след което скандинавците дръпнаха дори с 6 попадения, а на почивката резултатът бе 17:12.

Croatian fans cheer on their team till their last breath. Here there are some pictures of the game!

RT to share your support with @HRStwitt !

#ehfeuro2018 #hypnoticgame#CROSWE The score marks 8:12 and 10 minutes for half time! pic.twitter.com/dOhez5v3fk — EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2018 Феновете на "червено-белите" очакваха вдъхновяваща игра и обрат през втората част, но вместо това видяха как любимците им изостават с невероятните 9 гола при 16:25. В последните минути разликата бе намалена драстично, но това по никакъв начин не успокои треньора на домакини Лино Червар и неговите играчи, които ще трябва да компенсират това поражение с безупречно представяне в следващата фаза.



Играчите на Швеция бяха близо до перфектността при своите нападения, отбелязвайки в 35 от общо 48 (73%), както и при 34 от 45 изстрела към вратата (76%).



Албин Лагергрен отбеляза 6 гола за шведите, Симон Йепсон и Йеспер Нилсен добавиха 5, а с по 4 се отличиха капитанът Никлас Екберг и Им Годфридсон. Най-резултатен за Хърватия бе Иван Чупич със 7 гола.

Final Result for the fifth day of the Preliminary Round

Groups A-B & Standings chart

Serbia 29:26 Iceland

France 32:25 Belarus

Croatia 31:35 Sweden

1