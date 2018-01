Ducati представи дизайна си за MotoGP (снимки+видео)

Ducati разкри дизайна на мотоциклета си за новия сезон 2018 в MotoGP. Конструкторът стори това в базата си в Италия, а на специалната церемония присъстваха и двамата пилоти в MotoGP – Андреа Довициозо, който през 2017-а се бори за шампионска титла, и петкратният шампион Хорхе Лоренсо. Финалната версия на мотоциклета обаче се очаква да бъде показана най-рано в края на месеца на малайзийската писта "Сепанг", където започват официалните предсезонни тестове за 2018-а. Дизайнът на GP18 е традиционно червен, като този път са въведени повече бели и сиви елементи.

Il #DucatiTeam 2018! @AndreaDovizioso @lorenzo99 sulla nuova #DesmosediciGP per il #MotoGP2018! #forzaducati #UnipolSai official sponsor per questa nuova emozionante stagione! pic.twitter.com/Pz6EHCJED3