Ботас очаква болида за 2018 да му пасва по-добре

Валтери Ботас очаква новия болид на Мерцедес за 2018 да му пасва по-добре. Миналата година, която беше първа за него в немския тим, финландецът имаше затруднения с адаптацията. Изглежда това беше оказало влияние върху цялостното му представяне.

Ботас пристигна много неочаквано в отбора, след като скорострелно го поканиха да замести внезапно оттеглилия се Нико Розберг. Със сигурност колата, в която седна Валтери, не е имало как да бъде съобразена с неговото пилотиране.

"Въпреки че беше много бърза, колата рядко беше перфектна за мен" призна Ботас. Той допълни, че от това, което е видял от новия болид, си прави заключение, че нещата са тръгнали в по-добра посока за него. Финландецът потвърди, че има разлики между неговия стил на пилотиране и този на съотборника му Люис Хамилтън.

"Вярвам, че всичко, което съм научил през миналия сезон, ще ми помогне в бъдеще" завърши Валтери.

