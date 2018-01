Новото лого на Формула 1 има проблем с авторските права

Тъмни облаци се задават над Формула 1 заради проблеми с авторското право на новото лого. Конгломератът 3М обяви, че една от притежаваните от тях фирми за дрехи има лого, което поразително прилича на новата емблема на Ф1. Говорител на фирмата заяви: "Досега не сме имали разговори по въпроса. Все още проучваме фактите".

3М притежават марката Футуро, която произвежда конфекция. В туитър се появиха сравнения между новото лого на Формула 1 и отдавна съществуващото лого на Футуро върху опаковка чорапогащници.

Well, I suppose F1 does cause leg compression ‍ #F1 #F1logo pic.twitter.com/2iIKqhAp6R