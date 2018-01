Тенис Шарапова се завърна в Мелбърн с победа 16 януари 2018 | 05:29 - Обновена 0 0 0 1 0



Носителката на пет титли от Големия шлем започна отлично и доминираше в първия сет, като загуби само един гейм. Във втората част съперничката й я затрудни повече, като дори поведе с 3:1. Шарапова успя да обърне нещата, изравни за 3:3, а след това направи нов пробив и поведе с 5:3. Тя имаше леки проблеми да завърши мача, но стигна до крайния успех.

.@MariaSharapova wins!



The '08 champ is through to 2R with a 6-1 6-4 victory over Tatjana #Maria.#AusOpen pic.twitter.com/bIEAGS4D9P — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 January 2018

Шампионката от 2016 г. Анжелик Кербер също започна успешно участието си на Australian Open. Тя отстрани сънародничката си от Германия Анна-Лена Фридзам след 6:0, 6:4. Кербер бе повече от убедителна в първия сет, като не загуби гейм и го приключи за 17 минути. Във втората част Фридзам бе равностойна и се държа до 4:4, когато бившата номер 1 в света успя да я пречупи.



Анжелик няма загуба от началото на сезона, като днес записа шеста поредна победа. Кербер и Шарапова са единствените тенисистки в схемата, които са печелили Откритото първенство на Австралия.

Trademark Angie.@AngeliqueKerber is back to her hyper-athletic, defensive best. She d #Friedsam 6-0 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/x8aFbabyg4 — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 January 2018 Мария Шарапова изигра първия си мач на Откритото първенство на Австралия две години, след като там даде положителната допинг проба, заради която бе наказана за 18 месеца. Рускинята преодоля първия кръг в Мелбърн след победа над Татяна Мария от Германия с 6:1, 6:4. Следващата й съперничка ще бъде Варвара Лепченко или поставената под номер 14 Анастасия Севастова, която я отстрани на осминафиналите на US Open миналия сезон.Носителката на пет титли от Големия шлем започна отлично и доминираше в първия сет, като загуби само един гейм. Във втората част съперничката й я затрудни повече, като дори поведе с 3:1. Шарапова успя да обърне нещата, изравни за 3:3, а след това направи нов пробив и поведе с 5:3. Тя имаше леки проблеми да завърши мача, но стигна до крайния успех.Шампионката от 2016 г. Анжелик Кербер също започна успешно участието си на Australian Open. Тя отстрани сънародничката си от Германия Анна-Лена Фридзам след 6:0, 6:4. Кербер бе повече от убедителна в първия сет, като не загуби гейм и го приключи за 17 минути. Във втората част Фридзам бе равностойна и се държа до 4:4, когато бившата номер 1 в света успя да я пречупи.Анжелик няма загуба от началото на сезона, като днес записа шеста поредна победа. Кербер и Шарапова са единствените тенисистки в схемата, които са печелили Откритото първенство на Австралия.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1370

1