Американска трагедия в първия ден на Australian Open

"Беше тежък ден, но това е труден спорт", коментира Никол Гибс. Тя бе единствената американка, която записа победа на старта. Гибс спечели срещу Виктория Томова, която дебютира в основната схема на турнир от Големия шлем. "Това не е показател за нищо освен за това, че конкуренцията при жените е голяма и имахме лош ден", допълни Никол.

"In women's tennis, anything can happen when there is no Serena Williams."



Stephens

Venus

Vandeweghe

Bellis

Kenin

Riske

Townsend

Brady

Gibbs

Falconi



При мъжете ситуацията не бе много по-различна. Най-високопоставеният американец Джак Сок отпадна от японеца Ючи Сугита, а Джон Иснър загуби от австралийски квалификант Мат Ебдън. Единствената победа постигна партьорът на Григор Димитров на двойки Райън Харисън, който успя да преодолее Дуди Села след оспорван петсетов двубой.



Американец не е печелил турнир от Големия шлем при мъжете от 15 години и очакванията не са огромни, така че нека се концентрираме върху жените.



В отсъствието на Серина Уилямс нещата изглеждаха отлично по време на US Open през септември, когато тя роди. Миналия сезон сестра й Винъс игра финал на "Уимбълдън" за първи път от 2009 г. и достигна до полуфиналите в Ню Йорк. Вчера обаче тя загуби с 3:6, 5:7 от 78-ата в света Белинда Бенчич.



"Миналата година си е за миналата година. Не живееш в миналото, не е възможно", бе коментарът на Винъс, а Слоун Стивънс знае това много добре. Тя направи големия си пробив с титлата на US Open. От тогава тя няма победа, като вчера записа осма поредна загуба.



"Тенисът е като въртележка, но аз се научих да не се паникьосвам. Всичко ще бъде наред. Винаги ще има моменти, в които е много трудно, и моменти, в които нещата са прекрасни", сподели Слоун. Сентенцията важи и за целия американски тенис.

