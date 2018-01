Почина легендарният американски пилот Дан Гърни

Една от легендите на моторните спортове Дан Гърни почина снощи на 86-годишна възраст след усложнение на пневмония. Американецът остави следа във Формула 1 с отборите на Ферари, BRM, Лотус, Брабъм, Porsche, Макларън и Eagle. За последния отбор се състезава с конструиран от самия него болид Eagle T1G и се превръща в единствения американец, създал и спечелил със собствена кола Гран При победа във Формула 1.

Друго голямо постижение в кариерата на Дан е постигнатата единствена победа в историята на Porsche във Ф1. Гърни постигна една от най-големите победи в света на моторните спортове - тази в 24-те часа на Льо Ман през 1967 година. След триумфа Дан отпразнува успеха си, като облива с шампанско съотборника си Ей Джей Фойт. От този момент нататък този начин за изразяване на радост се превръща в традиция на автомобилните подиуми по целия свят.

The man who invented champagne-spraying celebrations on the podium.



Formula 1 legend Dan Gurney has died aged 86: https://t.co/KRJzqcrCCe pic.twitter.com/nCPkCKTp9s