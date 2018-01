Няма достойни пилоти от САЩ за Формула 1

САЩ продължават да бъдат костелив орех за пазара на Формула 1. Липсата на достатъчно американски отбори, както и състезатели, е основният фактор, заради който Ф1 не успява да привлече вниманието на американците. Единственият "местен" отбор е Хаас, в който обаче се състезават двама чуждестранни пилоти, без особено много фенове сред янките. Според шефа на тима Гюнтер Щайнер това не се дължи на нежелание да привлекат състезатели от САЩ, а най-вече на липсата на квалифицирани такива.

"Очевидно е, че бихме искали да имаме американски пилот" призна Щайнер. Той поясни, обаче, че не биха взели някого на всяка цена. На този етап, според него, просто няма достатъчно добри кандидати. "По мое мнение никой в САЩ не е готов за участие във Формула 1".

За момента отборът е доволен от Ромен Грожан и Кевин Магнусен, а те не са показали желание да напуснат, така че скоро едва ли ще има промяна.

