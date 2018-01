Тенис Никакви колебания на старта 15 януари 2018 | 07:49 - Обновена 0 0 0 2 8



Най-добрият български тенисист нямаше никакви проблеми срещу 226-и в световната ранглиста, като разликата в класите бе очевидна. Григор не подцени срещата и не допусна колебания в нито един момент.



Григор Димитров стигна до ранен пробив и бързо поведе с 4:1 в първия сет. Българинът играе спокойно и контролира мача от самото начало, въпреки че в първия гейм направи две двойни грешки. Съперникът му, който премина три кръга квалификации, показа леко притеснение от това, че играе на "Род Лейвър Арина".



Миналогодишният полуфиналист на моменти разиграваше австриеца от единия до другия край на корта и не му оставяше много време за реакция. Новак имаше проблеми със сервиса на Григор и с ретурите му. Той спаси пет сетбола в осмия гейм, в който българинът редуваше великолепни отигравания с грешки от бекхенд. Димитров пропусна още два сетбола при свой сервис преди да успее да сложи край на първата част.



Третият в света започна ударно втория сет и проби в първия гейм. Без да демонстрира всичките си оръжия Григор печелеше гейм след гейм и стигна до нов пробив за 4:1. След две двойни грешки обаче се стигна до два шанса за пробив за Новак. Българинът без особени проблеми се справи със ситуацията, печелейки четири поредни точки. Малко по-късно и вторият сет беше история, спечелен с 6:2. Sorry not sorry..#AusOpen pic.twitter.com/JVmThvpN5S — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 January 2018 Димитров бе още по-убедителен в третия сет. След два по-оспорвани гейма в началото българинът спечели три поредни гейма на нула, като два от тях бяха при сервис на съперника и поведе с 4:1. Освен това в петия гейм направи невероятна къса топка от бекхенд, като при удара приклекна по такъв начин, че падна на корта. Въпреки че в срещата нямаше интрига, Григор успяваше да създаде емоции за феновете с някои атрактивни отигравания. Той не отложи много края на мача, като загуби само един гейм в третата част.

That's what you call taking care of business



Third seed @GrigorDimitrov defeats Dennis Novak 6-3 6-2 6-1 on @RodLaverArena.#AusOpen pic.twitter.com/OBvltbSkM5 — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 January 2018

