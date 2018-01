Тенис Винъс Уилямс напуска Мелбърн след първия ден 15 януари 2018 | 06:01 - Обновена 0 0 0 0 1



Бенчич започна отлично сезона и се намира в отлична форма. Тя спечели "Хопман Къп" заедно с Роджър Федерер, а днес родителите на най-успешния тенисист в историята я подкрепяха от трибуните. Следващата съперничка на 20-годишната швейцарка ще е победителката от двубоя между Йохана Ларсон (Швеция) и Луксика Кумкум от Тайланд.

First victory over Venus in four attempts is worth a celebration like this!@BelindaBencic = Swiss Miss 2.0#AusOpen pic.twitter.com/E96Nxi8DNp — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 January 2018 Така за първи път от 1997 г. във втория кръг на Откритото първенство на Австралия няма да участва някоя от сестрите Уилямс. Винъс записа 77-о участие на турнир от големия шлем, което е рекорд в Оупън ерата. Тя обаче изигра първия си официален мач от октомври насам и това даде отражение. Американката допусна пробив за 3:4 в първия сет.



Бенчич, която има 31 победи в последните си 35 мача, спаси четири възможности за пробив в следващия гейм преди да успее да затвори сета малко по-късно. Вторият сет започна с размяна на пробиви в първите четири гейма. След това двубоят вървеше напълно равностойно, но швейцарката бе по-уверена и успя да стигне до нов пробив за 7:5, с който сложи край на мача.



Представителите на САЩ в схемата при жените започнаха турнира със седем загуби. Сред тях бе и миналогодишната полуфиналистка Коко Вандеуеге, която бе поставена под номер 10. Тя загуби от унгарката Тимеа Бабош с 6:7(4), 2:6.

