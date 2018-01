Европейски футбол Нюкасъл иска Рейна 14 януари 2018 | 18:49 - Обновена 0 0 0 0 1 Pepe Reina targeted for stunning return to Premier League https://t.co/vZ6ZE32Ma9 pic.twitter.com/yXK8r4d2Ua — The Sun Football (@TheSunFootball) January 14, 2018 Нюкасъл подготвя оферта на стойност 10 милиона паунда за вратаря на Наполи Пепе Рейна, пише английският таблоид "Сън". Испанският страж е добре познат на мениджъра на Нюкасъл Рафаел Бенитес от съвместния им престой в Ливърпул преди повече от десетилетие. Договорът на Рейна с Наполи изтича в края на сезона и той не бърза да го подновява. Интерес към вратарят имаше от Пари Сен Жермен през миналото лято, но ръководството на Наполи отказа да го пусне. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 697 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

