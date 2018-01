Ливърпул повали машината на Гуардиола (видео)

What did you make of that finish? pic.twitter.com/t5czQALnCY — Liverpool FC (@LFC) 14 January 2018

Ливърпул сложи край на темата за непобедимия Манчестър Сити . Отборът на Юрген Клоп спечели с 4:3 срещу лидера в класирането след спектакъл на " Анфийлд ". Мърсисайдци изиграха много силен мач и с три гола в рамките на девет минути през второто полувреме си осигуриха победата."Червените" записаха четвърти пореден успех в първенството и се изкачиха на трето място, въпреки че имат равен брой точки с четвъртия Челси , а със същия актив е и вторият Манчестър Юнайтед , който играе утре. Въпреки че допусна първа шампионатна загуба от началото на сезона, Сити продължава да има солиден аванс от 15 точки на върха.В първия си мач след продажбата на Филипе Коутиньо и без най-скъпия защитник в света Върджил Ван Дайк, който пропусна мача поради контузия, Ливърпул доминираше през по-голяма част от двубоя. Окслейд-Чембърлейн откри резултата още в деветата минута след самостоятелен пробив, но Сане изравни малко преди почивката. След час игра домакините нанесоха своя удар с два бързи гола. Фирмино и Мане направиха резултата 3:1, а малко по-късно и Салах се разписа.Ливърпул поведе на Манчестър Сити още в осмата минута на дербито на кръга във Висшата лига. Алекс Окслейд-Чембърлейн получи топката от Фирмино напред през защитата на съперника, освободи си пространство за изстрел и с нисък удар по диагонала откри резултата.Двубоят започна на високо темпо, като и двата отбора заложиха на преса в полето на съперника. Мърсисайдци бързо започнаха да организират опасните си, бързи атаки и на няколко пъти намериха пролуки в защитата на гостите. "Гражданите" на няколко пъти опитаха атаки отдясно чрез Стърлинг, който бе бурно освиркван при всяко докосване от феновете на бившия си отбор.Отборът на Гуардиола опита да отговори и имаше период, в който имаше преимущество. Кевин Де Бройне успяваше да измисли нещо почти всеки път, когато топката стигаше до него. Силно критикуваната защита на Ливърпул успяваше да се справи. Най-опасното положение, до което стигна Сити бе удар на Сане, който бе отклонен и можеше да застраши Кариус, но топката излезе в ъглов удар.В средата на първата част Фабиен Делф получи контузия. Гуардиола веднага подготви Данило за влизане в игра. Делф му даде знак, че може да продължи, но няколко минути по-късно напусна терена.След период, в който домакините тотално контролираха мача и не позволяваха на съперника дори да изнесе топката, като от нищото Сити успя да изравни. Двете най-обсъждани слабости на мърсисайдци отново станаха причина за попадение. Джо Гомес изпусна Льорой Сане . Германецът направи финт и заби топката със сила в близкия ъгъл на Кариус, който можеше да се намеси далеч по-добре.След почивката гостите започнаха по-силно и доминираха в началото на второто полувреме. В 51-ата минута след ъглов удар Отаменди стреля с глава, а топката се удари в гредата. Агуеро и Сане на няколко пъти опитаха да преодолеят защитата на съперника, но прекалиха с индивидуалните действия.Вратарят на "гражданите" за първи път показа неувереност. Едерсон не се намеси добри при два ъглови удара, като излече неразчетено. Първия път топката се озова в Салах, но ударът му бе спасен от бразилеца. След това египтянинът насочи топката към вратата, тя се извиси и кацна на горната греда.Ливърпул нанесе своя удар в рамките на две минути. Окслейд-Чембърлейн изведе Фирмино, подаването не бе достатъчно добро, но бразилецът се оказа по-силен физически от Стоунс, овладя топката и с много технично и елегантно изпълнения я насочи към мрежата.Секунди по-късно Мане удари гредата, но веднага се реваншира. Защитата на Сити бе объркана, както и целият отбор, за който тази ситуация бе нова. Бърза атака завърши със страхотен удар на Мане и той направи 3:1. Предимството на мърсисайдци ставаше все по-голямо, а натискът се увеличаваше. Отборът на Клоп започна да играе с още повече въображение и удоволствие. В 69-ата минута Едерсон отново сбърка при опит да изчисти, топката се озова в Салах и той с прецизен удар от доста далечно разстояние сложи край на надеждите на гостите.Манчестър Сити няма победа на "Анфийлд" от 2003 г., като серията включва 16 мача във всички турнири. За последен път "гражданите" победиха днешния си съперник в два шампионатни двубоя от един сезон бе през 1937 г., когато спечелиха и първата титла в историята си. Сега имаш шанс да повторят това, след като през септември отнесоха Ливърпул с 5:0.Това обаче една от малкото загуби на отбора на Юрген Клоп през този сезон. Мърсисайдци са губили само два пъти във Висшата лига и нито веднъж като домакини. Тимът няма загуба в последните си 17 мача във всички турнири. Серията на Сити е далеч по-дълга. Отборът на Гуардиола има само една загуба от началото на сезона и тя е от Шахтьор в Шампионската лига. Мохамед Салах се завръща в титулярния състав, след като пропусна последните два мача поради контузия. Най-скъпият защитник в света Върджил Ван Дайк пропуска двубоя. Холандецът не е в групата, тъй като има контузия. На негово място ще играе Деян Ловрен , който ще изведе тима с капитанската лента.Гуардиола е направил шест промени от двубоя за Купата на Лигата с Бристол Сити през седмицата. Агуеро, Фернандиньо , Делф, Отаменди, Уокър и Едерсон се завръщат сред титулярите.- Окслейд-Чембърлейн (9)- Сане (40)- Фирмино (59)- Мане (61)- Салах (68) Бернардо Силва (84)- Гюндоган (91)Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робъртсън, Джан, Вайналдум, Окслейд-Чембърлейн, Салах, Мане, ФирминоЕдерсон, Уокър, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Бройне, Стърлинг, Сане, Агуеро